Bonos y ADRs subieron en Wall Street pese a la suba de tasas de la Fed, pero el riesgo país trepó a 515 puntos Los títulos soberanos en dólares acompañaron el rebote en la bolsa de Nueva York y cerraron con leves ganancias, a contramano del escenario más desafiante que la Reserva Federal dejó para los emergentes tras subir las tasas de interés. El riesgo país, en tanto, avanzó 1,2%. Por Agregar C5N en









Los ADRs que operan en Nueva York cerraron con ganancias de hasta 6,7%.

Los bonos argentinos en dólares operaron con subas este jueves y acompañaron el rebote de Wall Street, pese al escenario más desafiante para los mercados emergentes que dejó la decisión de la Reserva Federal (Fed) de volver a subir las tasas de interés el pasado miércoles.

Los títulos soberanos mostraron mayoría de avances en una jornada en la que mejoró el clima financiero internacional, aunque una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos suele presionar a los activos emergentes al elevar el rendimiento de los bonos del Tesoro y encarecer el financiamiento.

Los títulos en dólares operaron con subas de hasta 0,3% de la mano del Global 2041 (0,3%), el Global 2046 (0,3%) y el Bonar 2030 (0,2%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan trepó 1,2% a 515 puntos básicos. A nivel internacional, los principales índices de Wall Street operaron al alza, favorecidos por el retroceso del precio del petróleo y una moderación en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Los ADRs y el Merval extendieron las ganancias en la city El S&P Merval subió 1,1% a 3.061.511,73 puntos en pesos, mientras que medido en dólares se mantuvo estable en 1.914,81 puntos. Las acciones más destacadas fueron las de Cresud (6,6%), Transportadora de Gas del Norte (5,6%), Central Puerto (5,4%) y Banco de Valores (3,4%). En el otro extremo, Pampa Energía perdió 0,7%.

Los ADRs que operan en Nueva York también cerraron con ganancias de hasta 6,7%, liderados por Cresud, seguido por Central Puerto (6,1%), IRSA (4%), Telecom (1,5%) y Grupo Financiero Galicia (0,8%).