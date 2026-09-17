17 de septiembre de 2026 Inicio
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Bonos y ADRs subieron en Wall Street pese a la suba de tasas de la Fed, pero el riesgo país trepó a 515 puntos

Los títulos soberanos en dólares acompañaron el rebote en la bolsa de Nueva York y cerraron con leves ganancias, a contramano del escenario más desafiante que la Reserva Federal dejó para los emergentes tras subir las tasas de interés. El riesgo país, en tanto, avanzó 1,2%.

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Los ADRs que operan en Nueva York cerraron con ganancias de hasta 6,7%.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.
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Los títulos soberanos mostraron mayoría de avances en una jornada en la que mejoró el clima financiero internacional, aunque una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos suele presionar a los activos emergentes al elevar el rendimiento de los bonos del Tesoro y encarecer el financiamiento.

Los títulos en dólares operaron con subas de hasta 0,3% de la mano del Global 2041 (0,3%), el Global 2046 (0,3%) y el Bonar 2030 (0,2%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan trepó 1,2% a 515 puntos básicos. A nivel internacional, los principales índices de Wall Street operaron al alza, favorecidos por el retroceso del precio del petróleo y una moderación en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Los ADRs y el Merval extendieron las ganancias en la city

El S&P Merval subió 1,1% a 3.061.511,73 puntos en pesos, mientras que medido en dólares se mantuvo estable en 1.914,81 puntos. Las acciones más destacadas fueron las de Cresud (6,6%), Transportadora de Gas del Norte (5,6%), Central Puerto (5,4%) y Banco de Valores (3,4%). En el otro extremo, Pampa Energía perdió 0,7%.

Los ADRs que operan en Nueva York también cerraron con ganancias de hasta 6,7%, liderados por Cresud, seguido por Central Puerto (6,1%), IRSA (4%), Telecom (1,5%) y Grupo Financiero Galicia (0,8%).

En el plano local, los inversores procesaron nuevas señales sobre la economía argentina. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella mostró una mejora del 2,4% mensual en septiembre, tras el retroceso registrado en agosto. El mercado, además, siguió atento a las proyecciones del proyecto de Presupuesto 2027 presentado esta semana por el Gobierno, que contempla un crecimiento de la economía del 4% para el próximo año y una inflación interanual del 18% hacia diciembre.

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