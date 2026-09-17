17 de septiembre de 2026 Inicio
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Seguí en vivo la sesión del Senado: se trata la Ley de Biocombustibles y el régimen de Inocencia Fiscal II

La Cámara alta debate los dos proyectos que el Gobierno busca convertir en normativa. Además, se tratan pliegos judiciales y el traspaso de la Justicia a la Ciudad de Buenos Aires.

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La Cämara alta debate ambos proyectos.

El Senado trata este jueves la reforma de la normativa vigente de Biocombustibles y el régimen de Inocencia Fiscal II, que son dos proyectos que el Gobierno busca convertir en ley luego de la frustrada convocatoria de la semana pasada.

El Senado vuelve a sesionar. 
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Por un lado, la iniciativa sobre biocombustibles busca un incremento de los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. El texto podría incorporar cambios para preservar cupos destinados a pymes no integradas de biodiésel.

Durante la jornada también se debatirá el proyecto de Inocencia Fiscal II, que ya obtuvo media sanción en Diputados con 139 votos a favor y 110 en contra. La misma establece un régimen simplificado para la declaración del impuesto a las Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que tenía el esquema anterior.

Pliegos judiciales y otras iniciativas que tratará el Senado

El Senado buscará avanzar con los pliegos de Alejandro Javier Catania, Juan Pedro Galván Greenway y Juan Manuel Mejuto, que se sumarían a los 129 nombramientos judiciales ya aprobados.

Otro de los proyectos contempla el traspaso a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de competencias sobre delitos contra la libertad, el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual y delitos viales. También incluye la transferencia de competencias vinculadas con delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años y menores de 14.

El temario se completa con la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, la aprobación de doce pliegos diplomáticos y el reconocimiento como héroes nacionales del general Manuel Eduardo Arias, el almirante Guillermo Brown y el exgobernador santafesino Estanislao López.

NOTICIA EN DESARROLLO.

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