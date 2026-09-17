Seguí en vivo la sesión del Senado: se trata la Ley de Biocombustibles y el régimen de Inocencia Fiscal II La Cámara alta debate los dos proyectos que el Gobierno busca convertir en normativa. Además, se tratan pliegos judiciales y el traspaso de la Justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









La Cämara alta debate ambos proyectos.

El Senado trata este jueves la reforma de la normativa vigente de Biocombustibles y el régimen de Inocencia Fiscal II, que son dos proyectos que el Gobierno busca convertir en ley luego de la frustrada convocatoria de la semana pasada.

Por un lado, la iniciativa sobre biocombustibles busca un incremento de los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. El texto podría incorporar cambios para preservar cupos destinados a pymes no integradas de biodiésel.

Durante la jornada también se debatirá el proyecto de Inocencia Fiscal II, que ya obtuvo media sanción en Diputados con 139 votos a favor y 110 en contra. La misma establece un régimen simplificado para la declaración del impuesto a las Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que tenía el esquema anterior.

Pliegos judiciales y otras iniciativas que tratará el Senado El Senado buscará avanzar con los pliegos de Alejandro Javier Catania, Juan Pedro Galván Greenway y Juan Manuel Mejuto, que se sumarían a los 129 nombramientos judiciales ya aprobados.

Otro de los proyectos contempla el traspaso a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de competencias sobre delitos contra la libertad, el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual y delitos viales. También incluye la transferencia de competencias vinculadas con delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años y menores de 14.

El temario se completa con la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, la aprobación de doce pliegos diplomáticos y el reconocimiento como héroes nacionales del general Manuel Eduardo Arias, el almirante Guillermo Brown y el exgobernador santafesino Estanislao López. NOTICIA EN DESARROLLO.