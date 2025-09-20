Schiaretti cruzó a Milei tras su paso por Córdoba: "Es poco serio hablar de prosperidad cuando no se llega a fin de mes" El candidato a diputado lanzó duras críticas contra el Presidente, a quien acusó de "mentir descaradamente" y "faltarle el respeto a la gente". Por







Para Juan Schiaretti, Milei "miente descaradamente".

El candidato a diputado Juan Schiaretti lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, quien acaba de visitar la provincia de Córdoba para hablar en la Bolsa de Comercio y encabezar un acto de campaña de La Libertad Avanza. El exgobernador cordobés calificó el discurso del mandatario como "poco serio" y "una falta de respeto" a la ciudadanía.

"Es poco serio que el Presidente nos venga a decir a los cordobeses haber encontrado la máquina de la prosperidad. Eso es faltarle el respeto a la gente que no llega a fin de mes, a los jubilados que no pueden comprar sus remedios, a los universitarios que pelean por sostener el presupuesto de sus casas de estudio", lanzó Schiaretti en su cuenta de X.

El exgobernador de Córdoba remarcó que "el empleo privado registrado es menor al 2023" y que los niveles de actividad muestran un descenso preocupante. Para Schiaretti, la retórica del Presidente no solo es ineficaz, sino que ignora la realidad de una gran parte de la población. En ese escenario, consideró que "el Presidente debería serenarse, mirar de frente la realidad y actuar en consecuencia. Porque no se puede tapar el sol con las manos cuando la gente sufre todos los días".

"Lo que el país necesita es un rumbo serio, con equilibrio fiscal, producción y trabajo. No espejismos que sólo profundizan la desilusión y la bronca de la gente", concluyó Schiaretti.

Milei y la máquina de la prosperidad.



"Es poco serio que el Presidente nos venga a decir a los cordobeses haber encontrado la máquina de la prosperidad. Eso es faltarle el respeto a la gente que no llegan a fin de mes, a los jubilados que no pueden comprar… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 19, 2025

El Presidente mintió una vez más descaradamente a los cordobeses, seguramente porque le incomoda que nuestra provincia haya sido ejemplo de prosperidad, manteniendo el equilibrio fiscal, garantizando la inserción… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 20, 2025