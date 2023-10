Santoro: "Hay que armar un gobierno de coalición, que tenga poder en la Legislatura"

" Hace 16 años que una fuerza política gobierna el distrito. Ha hecho algunas cosas bien, muchas mal y muchas no se han hecho. Es una ciudad con mucho déficit en materia social y en desarrollo urbanístico. Los porteños estamos viendo hace mucho la necesidad de un cambio de gestión y enfoque", detalló el diputado en el ciclo Candidatos.

Durante la exposición en Minuto Uno, Santoro aclaró que invitará a la Unión Cívica Radical, luego de la votación del domingo 22 y también buscará sumar a "la Coalición Cívica, el Partido Socialista, a los independientes y a los buenos funcionarios de Larreta ya que hay que armar un gobierno de coalición, que tenga poder en la Legislatura para llevar adelante las transformaciones".

Por otra parte explicó que Unión por la Patria debe ser votado porque tiene otra visión que el PRO, que gestiona CABA desde 2007: Santoro aseguró que su candidatura es una alternativa : "O continuamos con una Ciudad de negocios y de negociados, donde los amigos del poder se benefician de la venta de tierra pública, concesiones o avanzamos a una ciudad humana, sustentable, ambientalmente sostenible y ambiciosa en desarrollo económico y productivo, también en los estándares de bienestar. Quiero que Buenos Aires sea una ciudad progresista, feminista, pujante y que defienda al ambiente".

"Buenos Aires es impensable sin taxis"

Santoro se refirió a la problemática que enfrentan miles de taxistas ante la utilización de las plataformas digitales de transporte de pasajeros, que no se encuentran bajo legislación: "Todas las economías están yendo hacia formalización y regulación porque son competencia desleal con los taxistas. No pagan impuestos, no tienen medidas de seguridad y hay que defender al taxi. ¡Es patrimonio cultural! Sin embargo, es imposible ir contra el avance tecnológico, sino que están pidiendo que se proteja su fuente laboral y su valor simbólico. Es impensable Nueva York sin los taxis, Buenos Aires es impensables sin taxis. Hay que defenderlos y cuidarlos".