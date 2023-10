Ramiro Marra volvió a apuntar contra los ahorristas que invierten en plazos fijos

Ramiro Marra aseguró que LLA "no cometió ningún delito".

Este martes, en medio de la corrida cambiaria por la escalada del dólar blue, el funcionario libertario lanzó una serie de tuits en los que "celebraba" la situación: "Hoy más que nunca no ahorres en pesos. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo".

"La función que tengo es hablar con el sentido común. Hace muchísimos años vengo diciendo el tema de los pesos y Javier (Milei) también. No es algo nuevo. ¿Creés que el dólar subió porque yo puse un tuit? Es un tuit, el problema es otro", afirmó Marra este miércoles en declaraciones a radio La Red.

En ese sentido, negó que existiera "intencionalidad" detrás de sus dichos y los del candidato a presidente libertario, Javier Milei. "No cometimos algún delito. Que hagan la denuncia que quieran, claramente va a ser una persecución política como hace semanas vengo sufriendo por parte del kirchnerismo", sostuvo.

marra tuit 10-10

Marra reconoció que, aunque "en términos cuantitativos" es más fácil dolarizar cuánto más alto esté el dólar, "en términos sociales no es lo que estamos buscando" y añadió que es "una locura y una hipocresía" que vinculen a LLA con lo ocurrido con el dólar.

En cuanto al comunicado de las entidades bancarias que reclamaron "responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio" en el último tramo de la campaña, aseguró que los bancos "tampoco fomentan los plazos fijos" y pidió que "por favor no sean hipócritas".

"No puedo hablar porque si te digo que sube el dólar, me vas a decir que genero una corrida", ironizó. "En mi canal de finanzas, que es el más importante de la Argentina, donde me siguen 400.000 personas, siempre digo que el que invierte en plazo fijo es un boludo", concluyó.

El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo de la primera denuncia contra Milei por sus dichos contra el peso y los plazos fijos en esa moneda, la cual fue presentada este martes en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires por la abogada Valeria Carreras.