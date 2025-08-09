Axel Kicillof, sobre el peronismo: "Pienso que en octubre tenemos que ir con una sola boleta"

El gobernador bonaerense aseguró que el "campo popular" tiene que ir en conjunto en los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre: "Las diferencias que tenemos entre los sectores son tanto más acotadas que lo que nos une contra lo que quiere hacer Milei".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expuso su intención de que en la elección legislativa nacional del 26 de octubre, el peronismo confluya en una sola boleta y pueda replicar el esquema que utilizará en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

"Pienso que en octubre tenemos que ir con una sola boleta" , señaló el mandatario bonaerense, previo a asegurar que el "campo popular" tiene que ir en conjunto en los comicios legislativos nacionales. "Las diferencias que tenemos entre los sectores son tanto más acotadas que lo que nos une contra lo que quiere hacer Milei" , reconoció.

En este sentido, le pareció importante dejar en claro, en una entrevista con Futurock, que "en este momento tenemos que seguir discutiendo para generar una propuesta superadora y una alternativa de cara a lo que viene y el 2027 ".

"Pero hoy, hay que tener la madurez suficiente para posponer un poco eso (en referencia al debate interno del espacio) y lo que tenemos que hacer es mostrar un frente con una sola boleta para que le ponga freno a Milei . Esa es la prioridad ahora”, sumó.

Para el gobernador del provincia de Buenos Aires, cualquier diferencia que pueda existir entre sectores del peronismo "son tanto más acotadas que lo que nos une contra lo que quiere hacer Milei y lo que representa la elección de septiembre".

Las candidaturas del peronismo de cara a octubre: "No hay veto para nadie"

Pese a no referirse ni querer validar de manera específica algunos nombres, Kicillof valoró que, de cara a los comicios legislativos nacionales, dentro del peronismo "están surgiendo diferentes propuestas para encabezar. Me parece bien".

Acerca del armado de las listas, habló de una continuidad del debate, el cual "todavía no lo hemos saldado" pero "ya lo saldaremos": "Me parece bien que haya candidatos, ideas, propuestas. Lo fundamental es que eso permita representar en octubre a todo lo que venga a ponerle un freno a Milei y a defender lo que somos”.

“No hay veto para nadie, tenemos que encontrar la mejor expresión.Todos pueden ser la mejor expresión. Hoy yo no tengo una propuesta. Me parece que tenemos que buscarla. Lo que sí me parece es que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos y que sea algo que contenga a todos los sectores. Yo no quiero cerrar opciones”, referenció ante la consulta de una eventual candidatura de Máximo Kirchner.

“Hay diferencias, yo no me quiero hacer el tonto con eso, pero el foco está en otro lado hoy. Decidimos en ir a una elección todos juntos y es un paso para seguir avanzando en esa dirección” “Si la interna es un tema predominante, le estamos pifiando”, completó Kicillof.