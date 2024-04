Santiago Cúneo sostuvo que la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel es por el indulto a los represores

"El aumento es una interna que sufre con su vicepresidente que le recuerda todos los días que le debe el indulto. ´ No nos vamos a ir entendiendo si no cumplís con la promesa´, le dijo ella", contó el periodista en Argenzuela .

Cúneo sostuvo que Villarruel es "empleada de sus mandantes, que están todos presos en Ezeiza por delitos de lesa humanidad" y manifestó que ella debe cumplirle a sus sponsor que la llevaron a ser vicepresidenta su deseo de libertad. "Entonces reclama el cumplimiento de los indultos, la vuelta a casa de los represores, la libertad para la mayoría de ellos y la consideración por edad de aquellos que no puedan indultar para alivianarle el tránsito final de su vida", indicó.

En ese sentido señaló que el principal jefe de Villarruel es el genocida Alfredo Astiz quien, según expresó, creó el grupo original donde surgió Villarrruel "con la teoría que había que utilizar a las victimas del terrorismo como mascaron para reinstalar socialmente el proyecto que ellos encarnaban".

"La interna está caliente entre Villarruel y el loco psiquiátrico y eso empieza a perjudicarnos a todos", agregó. El periodista también contó que dentro del gobierno se está desatando una fuerte interna entre el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem por "las cajas" del Estado.

"Hay una disputa de cajas como si la Argentina estuviera resuelta, como si hubiera espacio para disputas internas del gobierno por el manejo de control de cajas", consideró Cuneo quien agregó que Caputo está esperando que el Fondo Monetario Internacional le habilite un nuevo préstamo para dejar el cargo. "Su última obra es llevarse una nueva comisión por la deuda. Lo mismo que hizo seis años atrás. Va a salir corriendo antes de que todo explote", advirtió.

Cuneo reveló por qué Milei le tiene miedo

Al comienzo de la entrevista, Cúneo contó que Milei "le tiene miedo" porque lo conoce muy bien y sabe secretos de su vida personal que muy pocas personas saben. "Milei me tiene miedo porque yo lo conozco bien y él me conoce a mi. Por lo cual hace bien porque en algún momento me contó sus miserias pero no era miserable. Se expuso antes de su transformación ideológica a contar situaciones que son personales, por eso jamás las expuse. Pero empieza la etapa donde sus miserias se transforman en miserias para la patria de los argentinos", avisó el periodista en diálogo con Jorge Rial.

"Le vengo avisando que no cruce la línea porque cuando lo haga, esa lógica que impone la reserva, porque fueron cosas contadas en reserva entre dos personas que se sentaban amistosamente a charlar, se va a romper porque ya no es un tema personal sino que se vuelve colectivo. Estoy esperando que reaccione o conteste", puntualizó.