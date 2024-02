Santa Fe confirmó la paralización de casi 300 obras y reclamó a Nación por el mantenimiento de rutas

Enrico confirmó su asistencia a la misma "para hablar de las obras viales de las rutas nacionales que pasan por la provincia, que son 19 en total y que implican 2.800 kilómetros de ruta".

Pullaro y Enrico Lisandro Enrico junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

"Vamos a pedirle que se hagan cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, lo más elemental. No estamos diciendo que vamos a pedir autopistas, lo más urgente, lo primero, es que el Gobierno nacional empiece a hacer las reparaciones elementales", agregó.

En ese sentido, remarcó que "la tesitura de no querer hacer obras, que se entiende no hacer obras, no hacer autopistas, no hacer puentes, pero el mantenimiento de las rutas es una obligación legal que tiene el presidente de la Nación y sus funcionarios, porque está en juego la seguridad vial".

"En estas rutas que tenemos, que algunas son de cuarta, se va a empezar a matar gente por esquivar pozos, entonces no es: hago o no hago obra pública, es una obligación legal el mantenimiento", alertó.

Además, el ministro sostuvo que esa situación "está agravada por el hecho de que los impuestos en Santa Fe los seguimos pagando, las retenciones siguen".

El ministro se refirió a las obras públicas que fueron paralizadas, las cuales "son 289 obras que había iniciadas en pequeños pueblos o grandes obras, como el acueducto San Javier-Tostado", al tiempo que detalló que son "viviendas, acueductos, plantas potabilizadoras, rutas, gasoductos".

Obra pública

Por último, Enrico mostró preocupación por el "poco probable" diálogo con el Gobierno: "No tenemos interlocutores, no sabemos con quién hablar y aparte es un Gobierno que no está organizado, no tiene una bajada de línea". "Las medidas que nos ofrecen son de personas que no están nombradas y tampoco tienen la bajada clara a nivel del Ministerio de Economía", concluyó.

La Uocra decidió el alerta y asamblea permanente por la pérdida de 50 mil puestos de trabajo

La Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que lidera Gerardo Martínez, decidió declarar el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país en rechazo de"la pérdida de 50 mil puestos de trabajo por la paralización de las obras públicas que dispuso el Gobierno y la desaceleración de la inversión".

La Uocra explicó que "la paralización de las obras públicas dispuesta por el Gobierno de Javier Milei y la desaceleración de la inversión arriesga la continuidad de los emprendimientos privados en ejecución, con su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores".