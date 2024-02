Tal como lo aseguró Manuel Adorni en la conferencia de prensa de este lunes por la mañana, la ministra no recibió a los interantes de la sorganizaciones sociales porque, según dijo "no los convocó, hizo una declaración espontánea".

A pesar de que hubo más de 20 cuadras de cola de integrantes de organizaciones sociales que se acercaron al Ministerio de Capital Humano para hablar con su titular, Sandra Pettovello , la ministra aseguró que no los recibiría . "Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué . Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol", dijo la ministra.

Una manifestación espontánea

El vocero presidencial aseguró que la ministra no los iba a recibir. "Ella no los convocó. Hizo una declaración espontánea el jueves, no quisieron hablar con ella y jamás los ha citado", explicó.

En conferencia de prensa, el portavoz planteó que "hay un grupo de personas en la puerta del Ministerio de Capital Humano. La ministra Pettovello jamás los ha convocado. Quien la conoce sabe que jamás expondría a la gente a estar bajo el sol durante tanto tiempo".

"La ministra intentó, en lo que fue una manifestación más espontánea, atender a cada uno de los que necesitaban algo. No lo logró, por supuesto, porque pretendía atender no a los intermediarios sino a la gente que verdaderamente tenía alguna necesidad insatisfecha, pero no quisieron hablar con ella", agregó.

"Hoy no los va a recibir y jamás los ha citado. No ha sido la intención de la ministra que la gente la pase mal al rayo del sol con las temperaturas que estamos teniendo", insistió Adorni.

Minutos más tarde, consultado sobre el tema, añadió que desde el Gobierno buscan "que la ayuda le llegue al que le tiene que llegar". "No queremos más intermediarios, no queremos más negocios con los pobres", sentenció.

El equívoco habría surgido cuando, la semana pasada, Pettovello salió del paso ante una manifestación de integrantes de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) que se concentró frente a su despacho para reclamar por el hecho que, desde su asunción en diciembre, la ministra suspendió los envíos de alimentos a los comedores populares.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gargantapodero/status/1754517580042158119&partner=&hide_thread=false “¿Vos tenés hambre? Vengan que atenderé uno por uno a los que tengan hambre". Así dijo, Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.



Acá estamos, más de 30 cuadras de fila, y contando.

¿Urgente y necesaria? ¡La emergencia alimentaria! pic.twitter.com/10YNwCZBbr — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) February 5, 2024

Movilización a Capital Humano: ya hay más de 20 cuadras de manifestantes en la "fila de la pobreza"

Organizaciones sociales y trabajadores de comedores comunitarios se acercaron al Ministerio de Capital Humano luego de que la ministra Sandra Pettovello expresara que iba a recibir "uno por uno" a quienes "tienen hambre". Hay más de 20 cuadras de cola en el barrio porteño de Retiro, donde se encuentran las oficinas de la funcionaria.

La titular de la cartera no se encuentra en el lugar ya que, según reportaron desde el Ministerio, está auditando comedores. Las organizaciones sociales reclaman que, pese al aumento de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH) del comienzo del mandato presidencial de Javier Milei, esa suba ya quedó atrasada con la inflación de diciembre y enero.

Las partidas para comedores, en tanto, están congeladas, mientras que no hay presupuesto definido especialmente dado que se prorrogó el de 2023.

"Somos trabajadores de merenderos y comedores. El otro día vinimos acá a hacer el reclamo porque no nos entregaron mercadería", expresó a C5N una mujer que hacía la fila.

"Vinimos a reclamar pacíficamente, nos reprimieron. Después la ministra se hizo la canchera y dijo que iba a atender uno por uno a todos los que tenemos hambre, y como nos trató de hambrientos, acá estamos", expresó.

Sobre el caudal de gente que reciben en los comedores, reseñó que "aumentó bastante, no damos abasto. Estamos atendiendo a más de 200 personas por día. Antes dábamos cinco raciones por familia, ahora damos dos porque no alcanza".

"Va gente que tiene trabajo pero no le alcanza el sueldo. Vienen abuelos, niños. Desde que está este presidente, estamos mal", concluyó.