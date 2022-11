Sabag Montiel habló del ataque contra Cristina Kirchner: "Es más simple de lo que todos creen"

En las últimas horas se realizó un perfil psicológico y criminológico a Sabag Montiel, por pedido del Ministerio Público a cargo de el fiscal Carlos Rívolo, así informaron fuentes para el medio Infobae. También se incluyó en el informe a la novia de Montiel, Brenda Uliarte procesada como coautora del atentado.

A diferencia de su novio, Uliarte pudo ser entrevistada y se limitó a dar respuestas cortas y poco elaboradas. Por otra parte, Nicolás Gabriel Carrizo, se negó directamente a declarar ante el grupo de expertos , este último está imputado por partícipe secundario del hecho. Según la defensa de Carrizo, su abogado Gastón Marano, quiere conseguir la prisión domiciliaria.

Qué encontraron los expertos en las declaraciones de Sabag Montiel

El atacante fue entrevistado por un grupo piscólogos, psiquiatras y médicos legistas. Quienes pudieron analizar cada palabra que emitió Montiel durante el tiempo que duró el encuentro.

Entre lo que se pudo saber hasta el momento, lo caracterizan al acusado como una persona "pedante y vanidosa",con un “discurso engorroso, extravagante y tedioso”.

Según revelaron las fuentes para Infobae aseguran que "el sujeto conoce la prohibición de la norma y que no la cumple por estar convencido de su acto, hacer justicia”.

Y que además describió lo sucedido el 1° de septiembre con naturalidad: “El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen. No me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy muy tranquilo ahora”.

Si bien este informe no tiene el mismo valor que una declaración judicial, va a servir en el futuro para el juicio, donde se podrá presentar un esquema de cómo es el acusado.