Cristina Kirchner, sobre el atentado: "No me di cuenta del arma y que pretendían volarme la cabeza"

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló por primera vez en público tras el intento de asesinato que sufrió el 1° de septiembre y reveló: "Yo no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendían volarme la cabeza".

En un acto en Pilar ,en el marco de un plenario de la UOM, la ex mandataria advirtió: "Esos presuntos indignados y que agredían e insultaban, no eran indignados, era gente pagada por empresarios". "Siempre me pregunté que hubiera pasado si se disparaba el arma", manifestó.