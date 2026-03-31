31 de marzo de 2026 Inicio
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El pueblo de Argentina para hacer caminatas por senderos rodeados de selva: es precioso

Cascadas entre vegetación nativa, chacras yerbateras y un compromiso con la preservación ambiental que es único en el país hacen de este rincón misionero una experiencia de naturaleza difícil de igualar.

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Su posición permite disfrutar de un entorno natural y silencioso sin alejarse demasiado de las ciudades principales de la provincia.

Su posición permite disfrutar de un entorno natural y silencioso sin alejarse demasiado de las ciudades principales de la provincia.

Ser argentino
  • Campo Ramón es un pequeño pueblo del departamento Oberá en Misiones, a solo 5 minutos de la ciudad homónima y a 115 kilómetros de Posadas.

  • Sus principales atractivos naturales son los saltos del arroyo Ramón y el arroyo Bonito, con senderos de distintos niveles de dificultad rodeados de selva subtropical y agua cristalina.

  • El pueblo combina ecoturismo con turismo rural: estancias y chacras locales permiten conocer de cerca la producción de yerba mate, té, miel y frutas nativas en un entorno silencioso y natural.

  • Desde Buenos Aires el viaje en auto toma aproximadamente 11 horas, y también es posible llegar en avión hasta Misiones y completar el recorrido por tierra.

En Misiones, rodeado de selva subtropical y atravesado por arroyos de aguas transparentes, Campo Ramón se está ganando un lugar importante en la consideración de los turistas que llegan a la provincia.

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Este pequeño pueblo del departamento Oberá mezcla ecoturismo, producción rural y una conciencia ambiental que lo distingue de cualquier otro lugar del país, ya que fue el primero en obtener el reconocimiento de Municipio Ecológico de Argentina, un título que refleja su modelo de gestión sustentable y sus iniciativas de educación ambiental comunitaria.

Entre sus atractivos más convocantes están los saltos del arroyo Ramón y el arroyo Bonito, dos escenarios naturales con senderos de distintos niveles aptos para caminantes de diferente experiencia. Las estancias y chacras de los alrededores suman una dimensión rural a la propuesta, con visitas que permiten conocer de cerca los procesos de producción de yerba mate, té, miel y frutas nativas, en contacto directo con las tradiciones misioneras.

La biodiversidad de la zona, con aves, mariposas y especies selváticas en estado salvaje, completa un cuadro especial para los fanáticos de la naturaleza.

El pueblo mantiene un perfil alejado de los circuitos masivos y apuesta por experiencias genuinas. Su cercanía con Oberá lo convierte en una escapada accesible sin perder la sensación de internarse en un entorno selvático propio de Misiones. Festivales culturales que celebran las raíces guaraníes y europeas, caminos rurales para recorrer en bici y espacios de camping natural como Los Pinos o Viejo Puente completan una propuesta que no se parece a ninguna otra en el país.

Campo Ramón

Dónde queda Campo Ramón

Campo Ramón está ubicado en el departamento de Oberá, en la zona centro de la provincia de Misiones. El pueblo está rodeado de vegetación abundante, arroyos, chacras y selva subtropical, con un paisaje de colinas verdes y cursos de agua que define la identidad visual de toda la región.

Qué puedo hacer en Campo Ramón

La oferta del pueblo tiene la posibilidad de disfrutar de aventura, naturaleza, cultura y turismo rural en un entorno selvático único:

  • Hacer senderismo hasta los saltos del arroyo Ramón y el arroyo Bonito, con senderos de distintos niveles de dificultad entre vegetación nativa y agua cristalina.
  • Recorrer el sendero que conduce al Salto Teodoro Cuenca, una de las cascadas más llamativas del entorno.
  • Visitar estancias y chacras locales para conocer de cerca la producción de yerba mate, té, miel y frutas nativas en un ambiente rural y tranquilo.
  • Practicar avistaje de aves, mariposas y fauna selvática, aprovechando la biodiversidad privilegiada del ecosistema misionero.
  • Descender en canotaje por los ríos cristalinos que atraviesan el paisaje de selva.
  • Recorrer caminos rurales en bicicleta entre chacras y vegetación subtropical.
  • Acampar en Los Pinos o Viejo Puente, dos espacios naturales habilitados para pernocte al aire libre.
  • Visitar chacras que aplican prácticas agrícolas sostenibles y conocer el modelo que llevó al pueblo a ser el primer Municipio Ecológico del país.
  • Disfrutar de miradores y puntos panorámicos que permiten apreciar la extensión de la selva misionera.
  • Participar en festivales culturales que celebran las tradiciones guaraníes y europeas de la región.
  • Degustar la gastronomía típica misionera e interactuar con la comunidad local en experiencias de agrocamping y turismo rural.
Campo Ramón, Misiones
Este es uno de los senderos para caminar en Campo Ramón

Este es uno de los senderos para caminar en Campo Ramón

Cómo llegar a Campo Ramón

Desde Buenos Aires, el acceso en auto demanda aproximadamente 11 horas de viaje por la ruta nacional que conecta con Misiones, pasando por Posadas y luego por Oberá, desde donde el pueblo queda a solo 5 minutos. Quienes prefieran acortar el tramo terrestre pueden volar hasta la provincia de Misiones y completar el recorrido final por tierra. También existen servicios regulares de micro de larga distancia con destino a Oberá, desde donde el transporte local cubre el trayecto restante hasta Campo Ramón en pocos minutos.

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