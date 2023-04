Rodríguez Larreta: "Vamos a trabajar codo a codo para combatir las dificultades que tanto sufren los argentinos"

“Vengo a agradecerles por su compromiso, por su dedicación y por todos los valores que demuestran cada vez que la gente los necesita. Y a ponerme a disposición porque quiero acompañarlos en su tarea. En situaciones límite como la pandemia, inundaciones, desalojos, o en casos de pobreza extrema o adicciones, donde ya queda poco de dónde aferrarse, están ustedes conteniendo familias, impulsando valores, dando una mano, una palabra y un plato de comida ahí donde a veces el Estado no llega”, expresó el Jefe de Gobierno.

“Hoy la situación es extrema, la Argentina llegó a un límite. El 40% de los argentinos son pobres, el 8% es indigente y estamos sobreviviendo a una inflación del 100% interanual. Conseguir trabajo es una misión imposible y si lo tenés, no alcanza el sueldo. La inseguridad es moneda corriente y la gente tiene miedo de salir a la calle y no volver. Y pese a ese panorama donde no quedan certezas, ustedes siguen propagando la fe y los valores de la familia en cada rincón de la Ciudad y el país, dando cátedra de sus valores, de su cercanía, de su honestidad, de su altruismo para dar todo por el otro sin esperar nada a cambio”, agregó.

Rodríguez Larreta agradeció a Cynthia Hotton, “con quien vamos a trabajar codo a codo para combatir estas dificultades que tanto sufren los argentinos. Gracias Cynthia por tu compromiso y por el gran esfuerzo que estás haciendo al frente del Consejo, que nos renueva la esperanza en una Argentina más justa. A través del Consejo vamos a potenciar, con políticas que le cambien la vida a la gente. Un ejemplo de lo que ya empezamos a hacer es un caso que conocen de cerca, la Ley Nacional N°27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que tiene que estar reglamentada. La semana pasada Fernán Quirós firmó un acuerdo con el Consejo Social para implementar una línea telefónica de contención en los hospitales públicos de la Ciudad desde donde se realizan tareas de acompañamiento emocional y personalizado para aquellas mujeres que transiten un embarazo vulnerable”.

Por su parte, Hotton subrayó: “Cuando en Argentina aprobaron la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610), también sancionaron la Ley 27.611 por unanimidad, de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, que busca proteger y acompañar a todas las niñas y niños, desde el nacimiento y hasta los primeros tres años de vida. Mientras el aborto fue implementado a lo largo de todo el país, los protocolos que deberían instalarse con la ley para acompañar y asistir a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, no están desarrollados. Es por eso que implementamos, en conjunto con Salud, que en los hospitales públicos de la Ciudad se difunda la línea telefónica de contención desde donde se realizan tareas de acompañamiento emocional y personalizado para aquellas mujeres que transiten un embarazo vulnerable”.

Qué es el Consejo Social

El Consejo Social es un organismo autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio de participación para la implementación de políticas sociales. Tiene como misión la articulación y el trabajo conjunto entre la sociedad civil, el tercer sector, el sector privado y los distintos niveles de gobierno, para impulsar soluciones concretas a problemáticas que afectan a la comunidad.