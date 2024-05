Ricardo Quintela se planta contra el RIGI en su provincia: " Acá no van a tocar una piedra"

Ricardo Quintela adelantó que no permitirá el RIGI en su provincia: " Acá no van a tocar una piedra"

Luego se refirió con preocupación sobre el RIGI y aseguró que con su impulso, Javier Milei parece más "representante de los grandes capitales que el presidente de Argentina ". "No les preocupa la situación de los argentinos", expresó.

Quintela advirtió que el RIGI perjudica a la industria nacional y atenta contra los recursos del país. Ante esa situación le envió un mensaje a sus colegas de otras provincias: "Nos quitaron muchísimas cosas. Nosotros no queremos un Estado de sumisión, queremos un Estado de respeto. Queremos colaborar pero respetándonos mutuamente", manifestó. "La Argentina no es de él", agregó en referencia a Milei.

Acto seguido afirmó que en caso de aprobarse, el RIGI no será aplicado en La Rioja. "En la provincia no se va a aplicar el RIGI. Acá no van a tocar una piedra. Los recursos son de los riojanos", señaló.

El gobernador riojano contó que en La Rioja hay 7 empresas que están invirtiendo aceptando las condiciones de la provincia sin problemas. ¿Por qué quieren una política entreguista? Acá el 80% de los trabajadores no calificados y el 5% de los calificados deben ser riojanos. Todos los servicios tienen que ser riojanos. Tenemos una política asociativa, además del 3% de regalías que establece el sistema vigente nosotros nos asociamos y exigimos entre el 25 y el 35% según cual sea el mineral a explotar", explicó.

De todas maneras, Quintela se mostró confiado de que el Senado rechace la iniciativa por el perjuicio que provocaría a la industria nacional. "Ellos (los inversores extranjeros) no pagan IVA, no van a pagar ganancias, no van a tener retenciones, no tienen ingresos brutos, no pagan tasas municipales. Vienen, te sacan el oro, te lo llevan y cuál es la inversión", cuestionó.