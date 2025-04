Revés para el Gobierno: la Justicia declaró inconstitucional la designación de jueces en comisión por decreto

En su resolución, el magistrado declaró que el “procedimiento para designar empleos en comisión previsto en el artículo 99, inc. 19 de la C.N. no puede ser utilizado para la designación de magistrados del Poder Judicial de la Nación, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como de los tribunales inferiores, que se rige por el mecanismo constitucional previsto en el artículo 99, inc. 4 de la C.N., que requiere el acuerdo del Honorable Senado de la Nación”.

El Gobierno aceptó la renuncia de Manuel García Mansilla a la Corte Suprema

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Manuel García Mansillacomo juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a menos de dos meses de haber asumido. El decreto 276/2025, publicado en la noche del miércoles en el Boletín Oficial, lleva la firma del Presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

De esta forma quedó confirmado que la Corte vuelve a funcionar con tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

El 3 de abril, el Senado rechazó el pliego de García Mansilla para integrarse al máximo tribunal del país. El jurista, que había asumido 39 días antes, renunció en forma indeclinable, a través de una larga carta dirigida a Milei.

“Acéptase, a partir del 7 de abril de 2025, la renuncia presentada por el doctor Manuel José García Mansilla(D.N.I. N° 21.389.235) al cargo de juez dela Corte Suprema de Justicia de la Nación“, se lee en el decreto, de breve extensión.

La medida le pone punto final a la secuencia que se inició en 2024 cuando el Gobierno presentó los pliegos de García Mansilla y Ariel Lijopara integrar el máximo tribunal, para cubrir los cupos y frente a la inminente salida de Juan Carlos Maqueda, que se concretó en diciembre.

El Gobierno intentó que el Congreso aprobara los pliegos de ambos, pero no lo consiguió. Entonces los nombró por decreto, en una decisión que provocó rechazos tanto en la oposición dura como en las fuerzas dialoguistas.

Hasta que el 3 de abril de 2025, el Senado rechazó los dos pliegos. El caso de García Mansilla había llegado más lejos, porque había jurado ante el Tribunal y hasta se mostró con los otros jueces en el discurso de MIlei en el inicio de sesiones en el Congreso.

Lijo, por su parte, no quiso renunciar a su cargo como juez y pidió una licencia extraordinaria, que fue rechazada por la Corte.