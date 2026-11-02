Cuándo se conocerán en la Argentina los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses

Con una participación récord de la modalidad anticipada, los centros de votación norteamericanos inician el conteo este martes, proyectando una difusión de datos fragmentada que comenzará por la Costa Este y se irá extendiendo hacia los estados del Pacífico a medida de que transcurran las horas.

Los resultados comenzarán a conocerse en la noche del martes, en la Argentina.

Las miradas del mundo se posan este martes sobre los comicios de medio término en Estados Unidos, una cita electoral determinante que renovará los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. La trascendencia de esta jornada radica en que definirá el grado de gobernabilidad y margen legislativo del presidente Donald Trump para la segunda mitad de su mandato, en un contexto en el que la mayor parte de las encuestas dan como favoritos a los demócratas.

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Para la Argentina, el desenlace posee un interés directo , dado que la futura configuración parlamentaria podría influir en el flujo financiero con el que el Tesoro estadounidense viene apoyando al gobierno de Javier Milei y, por ende, a las negociaciones de deuda y la estabilidad de los mercados financieros. En los despachos de la gestión libertaria se evalúa con extrema expectativa cómo un eventual cambio de mayorías podría afectar los lazos diplomáticos “carnales” entre la Argentina y EEUU durante los próximos dos años.

La difusión de los resultados oficiales se ajustará a un esquema fragmentado debido a la variedad de husos horarios que atraviesan el territorio estadounidense.

De acuerdo con las disposiciones vigentes en cada estado, los primeros centros de votación en zonas de Indiana y Kentucky cerrarán sus puertas a las 18:00 hora local, lo que equivale a las 20:00 en la Argentina .

A partir de ese momento, la difusión de datos parciales comenzará de manera paulatina. Una hora más tarde, hacia las 21:00 de Buenos Aires , finalizará la actividad electoral en distritos relevantes del este como Georgia, Carolina del Sur, Vermont y Virginia , sumándose media hora después Carolina del Norte y Ohio.

El volumen sustancial de datos electorales se registrará a las 22:00 de Argentina, cuando concluyan los comicios en estados populosos y decisivos de la Costa Este y el centro norte, tales como Pensilvania, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Maine.

No obstante, los analistas internacionales advierten que la obtención de una tendencia definitiva a nivel nacional podría demorarse varias horas o incluso días si los márgenes de diferencia entre los candidatos del Partido Demócrata y el Partido Republicano resultan estrechos en los distritos clave.

Los estados ubicados en la Costa Oeste, junto con aquellos territorios que procesan de forma más lenta las boletas no presenciales, extenderán el flujo de información durante la madrugada y, en algunos casos, a las jornadas subsiguientes.

El peso cada vez mayor del voto anticipado

El voto anticipado, conocido en Estados Unidos como early vote, alcanzó niveles de récord antes de las elecciones de medio término que se celebrarán este martes 3 de noviembre. Según los datos publicados por el monitor electoral Fully Reporting, hasta la tarde de este lunes se han contabilizado 57 millones de votos anticipados en el país, equivalentes al 51% del total de sufragios emitidos en las elecciones legislativas de 2022, lo que implica una marca histórica para unas legislativas.

El fenómeno da cuenta de unas expectativas mayores a las habituales en unas elecciones de medio término que definirán la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump. Hasta ahora, la mayor parte de las encuestas marcan un claro favoritismo para los demócratas, que intentan convertir la votación en un plebiscito a la gestión del magnate.

La inscripción para el early vote se realiza como votante demócrata, republicano o independiente, pero no significa necesariamente que el votante elija al partido por el cual se inscribe. De hecho, el porcentaje de votantes que se inscribe como independientes es muy alto y casi en su mayoría acaban eligiendo entre demócratas y republicanos cuando llega el momento.

Lo que sí reflejan estas tendencias es una movilización electoral importante en territorios donde la disputa por el Senado podría resultar decisiva.

Uno de los aspectos que más atención despierta es la diferencia entre la cantidad de votantes anticipados registrados como demócratas y republicanos. Según los datos de la Universidad de Florida difundidos el domingo, más de 11 millones de demócratas habían votado anticipadamente, frente a unos ocho millones de republicanos.