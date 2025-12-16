ARCA cambia los límites de facturación para monotributistas en 2026: cómo será Dos veces al año la ex AFIP ajusta todos los parámetros del Monotributo. Porqué es importante saber los límites de cada categoría. Por + Seguir en







Chau AFIP: qué debés saber para inscribirte como monotributista en ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modifica dos veces al año los parámetros por los que se rige el Monotributo.

Cada seis meses los monotributistas deben realizar la recategorización simplificada y en caso de que corresponda y no lo realicen, los contribuyentes del régimen podrán recibir multas económicas por parte de la ex AFIP.

La recategorización permite ajustar la categoría según distintos parámetros como los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses.

Los monotributistas tendrán que estar atentos a este procedimiento que se hará entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modifica dos veces al año los parámetros por los que se rige el Monotributo, ya sea el valor del pago mensual, como el límite de facturación anual para cada categoría.

Por este motivo, cada seis meses los monotributistas deben realizar la recategorización simplificada y en caso de que corresponda y no lo realicen, los contribuyentes del régimen podrán recibir multas económicas por parte de la ex AFIP.

Cuándo será el cambio de los límites de facturación del monotributo de ARCA en 2026 La recategorización permite ajustar la categoría según distintos parámetros como los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses y en caso de que se excedan los topes de facturación y no se realice este procedimiento, ARCA puede realizar multas equivalentes al 50 por ciento del impuesto integrado y cotización previsional de su categoría real. También puede haber liquidaciones retroactivas por diferencias no pagadas.

En ese sentido, los monotributistas tendrán que estar atentos a este procedimiento que se hará entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2026.

ARCA Cómo hacer la recategorización del monotributo de ARCA en 2026 El proceso de recategorización se realiza a través del portal web de ARCA del Monotributo con los siguientes pasos: