El empleo en la era Milei: de cuánto es la tasa de desocupación en cada provincia La última Encuesta Permanente de Hogares marcó que, durante el tercer trimestre de 2025, en los centros urbanos la tasa alcanzó el 6,3%, con un 1,3 millones de personas desocupadas sobre el total de la población totalmente activa.







La tasa de ocupación demandante en 2024 fue de 16,7% a nivel nacional urbano.

La última Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) marcó que durante el tercer trimestre de 2025 la tasa de desocupación en los centros urbanos fue del 6,3%, con un 1,3 millones de personas desocupadas sobre el total de la población totalmente activa, de 20,6 millones.

El dato representa una baja con respecto al trimestre anterior, donde el desempleo se había ubicado en 7,6%, y en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se posicionó en 6,4%.

"Lo que nos pareció interesante traer a colación esta vez es su distribución a nivel nacional para que entendamos cuales son las provincias que tienen un mayor problema con el tema del empleo", señaló en el programa Mañanas Argentinas el periodista especialista en temas económicos Guido Agostinelli.

desempleo argentina La tasa de desocupación bajó respecto al tercer trimestre de 2024. El informe del Indec define a la población desocupada a "personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y están disponibles para trabajar".

De acuerdo con la última actualización del relevamiento, la población económicamente activa urbana sumó 20.267.000 personas, con 18.973.000 ocupadas y 1.293.000 desocupadas. En los principales conglomerados urbanos, la fuerza laboral totalizó 14.362.000 personas, de las cuales 13.368.000 contaban con empleo y 994.000 estaban sin trabajo.

Cuánto es la tasa de desocupación en cada provincia Total nacional urbano 6,3%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3,9%

Buenos Aires 7,7%

Catamarca 4,6%

Córdoba 5,0%

Corrientes 4,6%

Chaco 7,4%

Chubut 4,8%

Entre Ríos 4,1%

Formosa 4,5%

Jujuy 3,9%

La Pampa 7,8%

La Rioja 3,8%

Mendoza 5,4%

Misiones 4,8%

Neuquén 4,3%

Río Negro 3,0%

Salta 5,4%

San Juan 3,2%

San Luis 2,5%

Santa Cruz 10,7%

Santa Fe 7,2%

Santiago del Estero 3,7%

Tucumán 6,6%

Tierra del Fuego 6,8% El informe completo eph_total_urbano_02_26D74376A336