La misteriosa película en la que trabajan los creadores de Stranger Things

Los hermanos detrás de uno de los fenómenos televisivos más grandes de la última década apuestan ahora por el cine.

Matt y Ross Duffer ya definieron cuál será su primer proyecto cinematográfico dentro del contrato exclusivo de cuatro años que firmaron con Paramount luego del final de Stranger Things . Los hermanos escribirán y dirigirán la película , que todavía no tiene título pero sí una fecha de estreno confirmada para el 3 de noviembre de 2028.

No se trata de una fecha elegida al azar ya que ese día cae viernes y coincide con el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las jornadas más codiciadas por los estudios de Hollywood para lanzar sus producciones más importantes en cines .

Por el momento, la trama y todos los detalles del filme se mantienen bajo secreto. Lo que sí trascendió es que será la primera incursión de los hermanos en el cine en más de una década, ya que su única película hasta ahora había sido Hidden, estrenada en 2015.

Muchos de los episodios de Stranger Things tenían una duración y un estilo puramente cinematográficos, al punto de que el capítulo final de la serie llegó a proyectarse en salas de cine de Estados Unidos.

Los Duffer llegaron a Paramount con el objetivo de volver a dirigir una película después de más de diez años enfocados en la televisión. El acuerdo con el estudio contempla proyectos de cine, televisión y streaming, con un fuerte énfasis en "la producción de películas ambiciosas y de gran envergadura", según se comunicó en su momento.

Stranger Things La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre. Redes Sociales

Los trabajos de los hermanos Duffer

Matt y Ross Duffer tienen desde 2022 su propia productora, Upside Down Pictures, que dirigen junto a su socia y presidenta de la compañía, Hilary Leavitt. Pese a su nombre, la productora todavía no produjo ninguna película, ya que su trabajo se concentró hasta ahora en televisión y teatro.

Entre sus producciones se destaca la quinta y última temporada de Stranger Things, además de la obra teatral Stranger Things: The First Shadow, escrita por Kate Trefry a partir de una historia ideada junto a los propios Duffer y Jack Thorne. La pieza funciona como precuela de la serie y explora la vida de Henry Creel antes de transformarse en Vecna. Se estrenó en el West End de Londres en diciembre de 2023, y llegó a Broadway en abril de 2025, donde ganó cuatro premios Tony. En ambos escenarios, el protagónico estuvo a cargo del actor irlandés Louis McCartney, quien incluso fue candidato al Tony al mejor actor.

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Upside Down Pictures también produjo la serie The Boroughs, estrenada en mayo pasado con Alfred Molina, Alfre Woodard y Geena Davis, una propuesta que combina ciencia ficción, comedia y toques de terror.

En cuanto a su trayectoria como cineastas, la opera prima de los Duffer fue Hidden, estrenada en Estados Unidos en septiembre de 2015 mientras ya preparaban la primera temporada de Stranger Things. La protagonizaron Alexander Skarsgård y Andrea Riseborough como una pareja que, junto a su hija de 7 años, pasa 301 días en un refugio antibombas hasta que este es vulnerado, con un giro de guion que termina de desconcertar al espectador.