Cientos de personas acompañan el último adiós a la histórica referente de los derechos humanos. La ceremonia, que comenzó el lunes a las 13, finalizará este martes al mediodía y la despedida final se realizará a las 13.30.

Último adiós a Taty Almeida: el velatorio continuará hasta el mediodía y sus restos serán inhumados en Chacarita

Las últimas horas del velatorio de Taty Almeida transcurren en un clima de profunda emoción y reconocimiento popular. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora , fallecida el domingo a los 95 años, recibe el homenaje de cientos de personas que desde el lunes se acercan para darle el último adiós.

La ceremonia comenzó el lunes a las 13 y se extenderá hasta este martes al mediodía. Luego, a las 13.30, sus restos serán trasladados al Cementerio de Chacarita , donde se realizará la despedida final.

Durante toda la jornada del lunes se registraron largas filas de asistentes, que llegaron a ocupar hasta tres cuadras. Militantes, dirigentes políticos, organismos de derechos humanos y ciudadanos anónimos se acercaron para rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El velatorio se desarrolla a cajón cerrado. Junto al féretro fueron colocados una fotografía de Almeida y el histórico pañuelo blanco que la acompañó durante décadas en cada marcha y actividad vinculada a la defensa de los derechos humanos.

Sobre ese pañuelo estaba bordado el nombre de su hijo, Alejandro Almeida , secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trabajador de la agencia de noticias Télam y estudiante de Medicina, fue secuestrado el 17 de junio de 1975, cuando tenía 20 años.

"Se fue un cuerpo cansado, pero todo lo demás queda y se multiplica. El amor, la militancia y la unidad", expresó Natalia, una de las personas que se acercó este martes al velatorio.

Eugenia, hija de una militante desaparecida, destacó la lucidez y el coraje de Almeida: "Tenemos la enorme obligación de estar a la altura de Taty, seguir luchando por el país que soñaban los 30 mil y defender la dignidad del pueblo".

En la misma línea, Alberto, otro de los asistentes, sostuvo: "Fue una luchadora incansable por los derechos humanos. Hemos tenido una gran pérdida, pero como ella decía, no nos han vencido. Tenemos que seguir la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia".

El velatorio de Taty Almeida: los dirigentes que dijeron presente

Entre quienes participaron del velatorio durante el lunes estuvieron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; los nietos recuperados Manuel Gonçalves, Daniel Santucho, Victoria Montenegro y Horacio Pietragalla; el fotógrafo Pablo Grillo; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; y los actores Pablo Echarri y Nancy Dupláa, entre otros referentes de la cultura, la política y los organismos de derechos humanos.

También expresaron sus condolencias dirigentes peronistas como María Teresa García, Nicolás Kreplak, Gabriel Katopodis y Andrés Watson, además de referentes del Frente de Izquierda como la diputada nacional Myriam Bregman y el exlegislador porteño Gabriel Solano.