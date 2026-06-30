Guillermo Francos criticó la gestión de Manuel Adorni: "No sé si era idóneo" El exfuncionario consideró que la permanencia del exvocero presidencial en el cargo demoró el avance de la agenda del Gobierno. "Lo que pasó lo tiene que explicar en la Justicia", explicó. Por Agregar C5N en









Guillermo Francos criticó la gestión de Manuel Adorni y respaldó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete Redes Sociales

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y respaldó la designación de Diego Santilli como nuevo ministro coordinador del Gobierno de Javier Milei. En ese marco, consideró que el nuevo funcionario tendrá como principal desafío reconstruir vínculos con los distintos sectores políticos, empresarios y sindicales.

En declaraciones a Cadena 3 Rosario, Francos evitó cuestionar la decisión del Presidente de haber nombrado a Adorni, aunque admitió que la experiencia no tuvo el resultado esperado. "No puedo decir que el Presidente se haya equivocado. Él creyó que era necesario hacer algunos cambios, pero lamentablemente no salió bien", afirmó.

También sostuvo que la continuidad de Adorni en el cargo se extendió más de lo conveniente y afectó el desarrollo de la gestión. "Yo creo que duró demasiado tiempo este período y el costo fue que no se pudo avanzar en la explicación de las reformas que había encarado el Gobierno en esta segunda etapa, que son muy importantes", señaló.

Al ser consultado sobre las denuncias que involucraron al exfuncionario, Francos evitó profundizar en el tema y sostuvo que será la Justicia la que deberá determinar responsabilidades. "Lo que pasó con Adorni lo tiene que explicar Adorni en la Justicia. Hubo cosas que no fueron claras para la opinión pública, pero no puedo hacer otra valoración", expresó. En la misma línea, agregó que el Presidente "optó por cortar por lo sano" y concluyó: "No sé si Adorni era idóneo, al menos no quedó demostrado".

La opinión de Francos sobre Santilli Captura de YouTube Respecto de la llegada de Santilli, Francos evaluó que su incorporación busca fortalecer la capacidad de negociación del Gobierno. "Me parece que es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos, que es lo que tiene que hacer un jefe de Gabinete con los distintos sectores del país, no solamente con los sectores políticos, sino también con el sector empresario y el sindical", aseguró.