Javier Milei lanzó un desafío a los empresarios: "Quienes inviertan hoy serán pioneros en este cambio de época"

El presidente argentino participó de un evento de Visa sobre su adquisición de Prisma, Newpay y Texpert, plataformas para realizar pagos digitales.

El presidente Javier Milei participó de un evento de Visa

El presidente Javier Milei participó de un evento de Visa, en el contexto de su adquisición de diferentes plataformas de pago virtual.

El presidente Javier Milei participó este miércoles en un evento de Visa en el que no solo celebró que la compañía de tarjetas de crédito desembolse su dinero en el país, a partir de la compra de diferentes plataformas de pago virtual locales. Además, le lanzó un desafío al resto de los empresarios: "Quienes inviertan hoy serán pioneros en este cambio de época, aprovechando al máximo el potencial que los argentinos tenemos para ofrecer".

"Celebramos que Visa haya apostado por Argentina. Esta claro que semejante inversión se da en un contexto favorable para la iniciativa privada que ha formado parte fundamental en nuestra agenda de gobierno desde el primer día", aseguró Milei, aunque desde que asumió a la presidencia cierra una empresa por día en el país. Una de las más recientes que bajó sus persianas fue la fábrica de neumáticos Fate, en la que se despidieron más de 900 personas.

De todos modos, para Milei la inversión de Visa en Argentina es un mérito de su gestión. Por este motivo, destacó el "trabajo inalcanzable del ministro de desregulación (Federico Sturzenegger) y el ministro de Economía (Luis Caputo) que han apuntado a crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la actividad privada".

"Cada vez que bajamos impuestos, bajamos la inflación y cada vez que desregulamos les estamos devolviendo la propiedad privada", dijo Milei. Luego, continuó: "En la medida que ustedes restauran la propiedad privada, la economía florece. Esta es la única manera de promover el desarrollo", aseguró el presidente.

milei visa
El presidente Javier Milei se reunió con Gabriela Renaudo, gerente general de Visa Argentina; Mauro Williams, director de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica; y Jorge Acosta, director de Finanzas para Latinoamérica. También estuvo presente Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

Días atrás, Milei había recibido en la Casa Rosada a directivos de Visa Argentina y de la región, en el que ellos le detallaron al mandatario el acuerdo definitivo para la adquisición de Prisma, Newpay y Texpert, diferentes plataformas de pago virtual que pertenecían al fondo Advent International. Entre ellos, estuvo presente Gabriela Renaudo, gerente general de Visa para Argentina; Mauro Williams, director de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica; y Jorge Acosta, director de Finanzas para Latinoamérica. En el encuentro también participó Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina.

Una semana más tarde de la visita de los directivos de Visa a Casa Rosada, el presidente argentino devolvió las gentilezas y asistió como orador principal al evento de la compañía multinacional de tarjetas de crédito. Milei no solo que les agradeció por invertir en el país, sino que también destacó su actividad.

"El crédito es una poderosa herramienta de ascenso social, permitiendo a las personas acceder a financiamiento sin necesidad de cumplir con los avales de entidades bancarias tradicionales", cerró Milei.

Trabajadores de Fate fueron reprimidos frente a la Secretaría de Trabajo

Un nuevo episodio de violencia tiñó las calles de la Ciudad de Buenos Aires: trabajadores de Fate, militantes y gremios fueron reprimidos por efectivos de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal en el marco de las protestas frente a la Secretaría de Trabajo por el cierre de la empresa neumática.

En medio de la manifestación, la Policía de la Ciudad, junto con la Policía Federal, avanzaron con una acción represiva que causó sorpresa: comenzaron con golpes, rociado de gas pimienta y palazos a los presentes con el objetivo de despejar la calzada. El periodista Adrián Salonia, desde la sede de la cartera de Trabajo, contó en C5N que tras el avance de las fuerzas de seguridad se llevaron a varias personas detenidas.

El cordón policial, junto con la policía motorizada, comenzó a avanzar en dirección a los trabajadores, entre los que se encontraban los diputados Hugo Yasky, Horacio Pietragalla y los dirigentes sociales Eduardo Belliboni y el Pollo Sobrero.

Belliboni, por su parte, habló con C5N y denunció que la policía los reprimió sobre la vereda: "A mí me cagaron a palos. Me dijeron que sí se podía marchar por acá, nos encerraron y nos golpearon. No estábamos en el Metrobús ni nada, nos autorizaron a venir acá y de repente largó la represión. Hay heridos y detenidos, una barbaridad".

Al mismo momento, y posicionados desde una línea anterior se veía cómo es que los camiones hidrantes lanzaban chorros de agua.

