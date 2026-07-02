Qué es BAX, la aplicación de Inteligencia Artificial que presentó Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , presentó este jueves BAX, la nueva plataforma de Inteligencia Artificial (IA) que funciona como un asistente conversacional diseñado para integrar servicios y agilizar la resolución de trámites para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires de manera más rápida y sencilla.

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La aplicación permite hacer trámites, sacar turnos, realizar reclamos, acceder a documentos y obtener información oficial a través de una conversación por chat o por voz, y reúne en un solo lugar los principales servicios digitales de la Ciudad.

"En Buenos Aires no miramos los cambios desde afuera: los lideramos. Somos la primera ciudad del mundo en incorporar la tecnología de esta manera , con este nivel de integración conversacional y transaccional", señaló Macri.

Desarrollada por la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, BAX incorpora una experiencia conversacional por voz para consultas sobre trámites y servicios, agenda cultural, accesibilidad, y servicios sociales . La Inteligencia Artificial recopila información de los portales del Gobierno porteño y actualiza sus datos en tiempo real. "BAX es una plataforma viva, aprende, mejora y va agregando servicios", remarcó Macri.

Para aquellas gestiones que requieran acciones dentro de la aplicación, los usuarios pueden continuar la conversación mediante el chat integrado. Para acceder hay que usar la cuenta de miBA, el sistema de identidad digital de la Ciudad .

"Lo que antes llevaba 15 minutos o más, hoy lo resolvés en un minuto. Cuando ganás tiempo, cuando las cosas son más simples, cuando todo está más ordenado y en un solo lugar, cuando todo eso pasa, sin duda, vivís mejor. Y esto recién empieza", sostuvo el jefe de Gobierno.

"No queremos una Ciudad más tecnológica porque sí. Queremos una Ciudad más abierta, más moderna, integrada y fácil para vos. La Ciudad de la innovación es la que devuelve más tiempo a sus vecinos porque tiene un Estado eficiente y ordenado", añadió.

BAX también permite gestionar turnos, acceder a documentos y credenciales digitales –partidas de nacimiento, certificado de vacunación, etc–, realizar reclamos urbanos adjuntando imágenes, consultar el estado de gestiones, y conocer eventos y actividades culturales a través de LINDA, la agenda cultural de la Ciudad.

"Este lanzamiento representa una nueva manera de vincularse con la Ciudad. Queremos que los vecinos encuentren en una sola aplicación todo lo que necesitan para realizar gestiones, acceder a servicios e informarse con una experiencia más simple, cercana y personalizada", expresó el secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola.

Cómo usar BAX, la aplicación de Inteligencia Artificial de la Ciudad de Buenos Aires