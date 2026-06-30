Jorge Macri asistió a la celebración en la embajada de EEUU por el 250° Aniversario de la Independencia El jefe de Gobierno porteño y su esposa, la periodista María Belén Ludueña, concurrieron al Palacio Bosch tras la invitación oficial del embajador Peter Lamelas. Por Agregar C5N en









Jorge Macri junto a su esposa, María Belén Ludueña.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña, asistieron este martes a la celebración del 250° Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos de América, que tuvo lugar en el Palacio Bosch, por invitación del embajador Peter Lamelas.

La participación del mandatario porteño y de su esposa se dio en el marco de la recepción diplomática especial organizada para conmemorar la fecha patria del país norteamericano, a la que también fue invitado el presidente Javier Milei.

El encuentro contó con la recepción del embajador Lamelas, quien convocó a las máximas autoridades locales a formar parte de los festejos alusivos. La velada conmemoró de manera formal el histórico hito del sesquicentenario de la Declaración de la Independencia estadounidense.

La tradicional ceremonia protocolar se desarrolló en las instalaciones del Palacio Bosch, la sede residencial de la representación diplomática de los Estados Unidos en Buenos Aires.