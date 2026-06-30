30 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Jorge Macri asistió a la celebración en la embajada de EEUU por el 250° Aniversario de la Independencia

El jefe de Gobierno porteño y su esposa, la periodista María Belén Ludueña, concurrieron al Palacio Bosch tras la invitación oficial del embajador Peter Lamelas.

Por
Jorge Macri junto a su esposa

Jorge Macri junto a su esposa, María Belén Ludueña.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña, asistieron este martes a la celebración del 250° Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos de América, que tuvo lugar en el Palacio Bosch, por invitación del embajador Peter Lamelas.

Te puede interesar:

Estudiantes porteños prometieron lealtad a la bandera en el Teatro Colón y cantaron el feliz cumpleaños a Messi

La participación del mandatario porteño y de su esposa se dio en el marco de la recepción diplomática especial organizada para conmemorar la fecha patria del país norteamericano, a la que también fue invitado el presidente Javier Milei.

El encuentro contó con la recepción del embajador Lamelas, quien convocó a las máximas autoridades locales a formar parte de los festejos alusivos. La velada conmemoró de manera formal el histórico hito del sesquicentenario de la Declaración de la Independencia estadounidense.

La tradicional ceremonia protocolar se desarrolló en las instalaciones del Palacio Bosch, la sede residencial de la representación diplomática de los Estados Unidos en Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Adrián Ravier tuvo su primera presentación ante la prensa. 

En plena ola polar, el Gobierno ratificó la quita de subsidios al gas: "Nunca tuvieron que tenerlos"

Javier Milei junto a Peter Lamelas en el evento Freedom 250.

Milei participó de los festejos por la independencia de Estados Unidos

El Gobierno concesionó rutas nacionales y le dio el control al sector privado. 

El Gobierno concesionó casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales: qué cambia desde este miércoles

El gobernador Vidal junto al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El gobernador Vidal, en la asunción de Santilli: "Es una oportunidad para que el interior sea escuchado"

El ofiicalismo intenta reordenar la agenda legislativa. 

La sesión esperada para esta semana quedó en pausa mientras el oficialismo busca reordenar su frente interno

play

"Adorni se va a ir a defender a la Justicia sin fueros y sin privilegios", afirmó Santilli tras su jura

Rating Cero

Federica Pais recordó a su hermana Ernestina tras el trágico accidente. 

Federica Pais se quebró en su vuelta a la TV tras la muerte de Ernestina: "Muy doloroso y muy brutal"

Se filtró la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Se reveló el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi que frustró el viaje de sus hijas a Miami

Marco Antonio Caponi interpretará a Charl García en su biopic. 

Marco Antonio Caponi anunció que será Charly García en la biopic Fantasy

Laura Ubfal sin piedad contra Giles y LUZU

Laura Ubfal tajante contra Marcos Giles: "Machista asqueroso"

Graciela Alfano y una picante confesión.

Graciela Alfano sorprendió al revelar que le atrae un streamer de 28 años: "Me gustan de esa edad"

La pareja se mudó hace poco, ¿se viene una crisis?

"Le fue infiel conmigo": la picante confesión de una ex Gran Hermano que salpica a Brian Sarmiento y Danelik

últimas noticias

Federica Pais recordó a su hermana Ernestina tras el trágico accidente. 

Federica Pais se quebró en su vuelta a la TV tras la muerte de Ernestina: "Muy doloroso y muy brutal"

Hace 41 minutos
Egusquiza es la pequeña localidad de Santa Fe en la que ocurrió el trágico ataque que derivó en la muerte del ex jefe comunal. 

Tragedia en Santa Fe: un ex jefe comunal murió tras ser atacado por un toro en su campo

Hace 47 minutos
Adrián Ravier tuvo su primera presentación ante la prensa. 

En plena ola polar, el Gobierno ratificó la quita de subsidios al gas: "Nunca tuvieron que tenerlos"

Hace 1 hora
Se filtró la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Se reveló el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi que frustró el viaje de sus hijas a Miami

Hace 1 hora
Marco Antonio Caponi interpretará a Charl García en su biopic. 

Marco Antonio Caponi anunció que será Charly García en la biopic Fantasy

Hace 2 horas