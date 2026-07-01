1 de julio de 2026 Inicio
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Manuel Adorni renunció al directorio de YPF en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Como se venía anunciando, el exfuncionario presentó su desvinculación al directorio de la petrolera estatal. Su salida se produce en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, lo que motivó su alejamiento del Ejecutivo.

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Manuel Adorni renunció a YPF.

Manuel Adorni renunció a YPF.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF. La esperada decisión se suma a su reciente alejamiento de la Jefatura de Gabinete y profundiza las repercusiones políticas y judiciales en torno a su situación.

Continúa la investigación contra Adorni.
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La información fue confirmada por el periodista Eduardo Feinmann en A24. Según detalló, Adorni presentó su renuncia de puño y letra frente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Luego la carta fue enviada al directorio de YPF, dirigida a la figura del presidente Horacio Marín, para que se inicie el tratamiento formal de su dimisión.

Gentileza: A24

Gentileza: A24

La investigación judicial que acorraló a Adorni

La salida de Manuel Adorni se da en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia busca determinar si el incremento de su patrimonio y algunos gastos realizados durante su paso por el Gobierno pueden justificarse con los ingresos que declaró como funcionario.

Entre los principales puntos que analiza el expediente figuran la compra de propiedades, pagos en efectivo para remodelaciones, gastos personales que habrían superado su salario y la adquisición de equipos electrónicos.

Mientras la investigación continúa en curso, el exfuncionario admitió públicamente la existencia de fondos que no habían sido incluidos en declaraciones previas y aclaró que correspondían a ahorros en efectivo conservados fuera del sistema financiero. Hasta el momento, no existe una condena judicial y la causa permanece en etapa de investigación. La causa avanza activamente bajo la supervisión del fiscal federal Gerardo Pollicita.

Los audios enviados al contratista Matías Tabar

Antes de ser citado a declarar, Matías Tabar entregó voluntariamente su teléfono celular a la Justicia el 5 de mayo, con el objetivo de colaborar con la investigación y aportar evidencia digital que respaldara su testimonio.

El dispositivo contiene las conversaciones que mantuvo con Manuel Adorni en los días previos a su declaración, además de toda la documentación vinculada a las obras que realizó en la vivienda del exfuncionario, ubicada en el country Indio Cuá. En ese sentido, el contratista aseguró que por los trabajos realizados en la propiedad cobró un total de u$s245.000.

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