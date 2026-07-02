Planes de hasta 72 cuotas y quita de intereses: el nuevo programa del Banco Provincia para refinanciar deudas La propuesta tiene como objetivo a facilitar la regularización de compromisos crediticios con un esquema especial para clientes en situación de morosidad con préstamos y/o tarjetas de crédito. Por Agregar C5N en









El Banco Provincia lanzó un nuevo programa para refinanciar deudas.

En medio del fuerte crecimiento del endeudamiento familiar, que en mayo alcanzó a 12,7% personas, el Banco Provincia presentó el programa "Ponete al día" que permite refinanciar deudas con importantes quita de intereses, ampliación de plazos y planes de financiación de hasta 72 cuotas.

Las opciones son segmentadas según el perfil del cliente, su situación crediticia y es exclusiva para clientes de la entidad bancaria que presenten mora hasta el 31 de mayo de 2026. “Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago”, señaló el titular de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Crece el endeudamiento de las familias argentinas. Los detalles del plan del Banco Provincia para refinanciar deudas familiares En aquellos clientes que perciban sueldos, cobre jubilaciones y pensiones en Banco Provincia y presenten una mora con 90 días de atraso, podrán acceder a una tasa del 50% en la refinanciación de deudas con cuotas de hasta 72 meses. En tanto que para personas con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000) la tasa baja al 39% anual.

En el caso de las personas que presenten una mora mayor a 90 días, la tasa especial pasa a ser del 31% anual. "Esta opción es exclusiva para personas en una situación de sobrendeudamiento, que con una tasa de refinanciación convencional verían afectados más del 50% de sus ingresos", aclaran desde Banco Provincia.

Plan especial para deudas en tarjeta de crédito El programa también incluye la opción para aquellos clientes que sólo necesitan refinanciar sus deudas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. En este caso, podrán hacerlo con una tasa de 41% en 60 cuotas mensuales.