2 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Planes de hasta 72 cuotas y quita de intereses: el nuevo programa del Banco Provincia para refinanciar deudas

La propuesta tiene como objetivo a facilitar la regularización de compromisos crediticios con un esquema especial para clientes en situación de morosidad con préstamos y/o tarjetas de crédito.

Por
El Banco Provincia lanzó un nuevo programa para refinanciar deudas. 

El Banco Provincia lanzó un nuevo programa para refinanciar deudas. 

En medio del fuerte crecimiento del endeudamiento familiar, que en mayo alcanzó a 12,7% personas, el Banco Provincia presentó el programa "Ponete al día" que permite refinanciar deudas con importantes quita de intereses, ampliación de plazos y planes de financiación de hasta 72 cuotas.

que sucede con el bono para jubilados de anses: ¿tiene aumento en julio 2026?
Te puede interesar:

Qué sucede con el bono para jubilados de ANSES: ¿tiene aumento en julio 2026?

Las opciones son segmentadas según el perfil del cliente, su situación crediticia y es exclusiva para clientes de la entidad bancaria que presenten mora hasta el 31 de mayo de 2026. “Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago”, señaló el titular de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Crece el endeudamiento de las familias argentinas.

Crece el endeudamiento de las familias argentinas.

Los detalles del plan del Banco Provincia para refinanciar deudas familiares

En aquellos clientes que perciban sueldos, cobre jubilaciones y pensiones en Banco Provincia y presenten una mora con 90 días de atraso, podrán acceder a una tasa del 50% en la refinanciación de deudas con cuotas de hasta 72 meses. En tanto que para personas con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000) la tasa baja al 39% anual.

En el caso de las personas que presenten una mora mayor a 90 días, la tasa especial pasa a ser del 31% anual. "Esta opción es exclusiva para personas en una situación de sobrendeudamiento, que con una tasa de refinanciación convencional verían afectados más del 50% de sus ingresos", aclaran desde Banco Provincia.

Plan especial para deudas en tarjeta de crédito

El programa también incluye la opción para aquellos clientes que sólo necesitan refinanciar sus deudas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. En este caso, podrán hacerlo con una tasa de 41% en 60 cuotas mensuales.

El detalle a tener en cuenta es que la mora y atraso tiene que ser de hasta 70 días en el pago de su tarjeta y deudas de hasta $10 millones, incluso permite mantener operativa la tarjeta por el margen disponible luego de concretar la refinanciación.

Cómo y dónde gestionar el ingreso al plan

Las personas en mora podrán refinanciar sus deudas de lunes a viernes en las sucursales, de 10 a 15. También pueden comunicarse al 0810 222 6672 (línea exclusiva) o al WhatsApp oficial (11 2821 6222).

El esquema de tasas para refinanciar las deudas en Banco Provincia

  • Hasta 72 meses de plazo

Mora temprana (hasta 90 días)

  • 39% anual, para trabajadores con ingresos de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000)
  • 50% anual, para trabajadores del sector público que cobran haberes y/o beneficios previsionales en el Banco.

Mora avanzada (más de 90 días)

  • 31% anual, para trabajadores en una situación de sobreendeudamiento con el banco (cuando la refinanciación le afecta más del 50% de sus ingresos).
  • 32,5% anual, para trabajadores del sector público que cobran haberes y/o beneficios previsionales en el Banco.

Noticias relacionadas

El dólar oficial alcanza en julio su pico en lo que va de 2026.

El dólar sigue escalando y opera en máximos de 2026

Arca: la recaudación cayó un 8% en junio

La recaudación cayó un 8% en junio y alcanzó los $20 billones

El aguinaldo se calcula tomando el sueldo bruto más alto del último semestre y dividiéndolo por dos.

Aguinaldo: cómo se calcula y por qué es falso que se trate de una "estafa" a los trabajadores

Milei y Caputo delinearon el plan para el 2027.

El Gobierno presentó el avance del Presupuesto 2027: ratificó el recorte a la inversión pública y la baja de impuestos

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 2 de julio

En la era de Javier Milei, cerraron 26.448 empresas, de las cuales el 98% son pymes.

La UIA alertó por la elevada presión fiscal que soportan las empresas

Rating Cero

Un famoso actor fue intervenido quirurgicamente

Preocupación: un actor argentino que fue operado de forma imprevista en la previa a un estreno

El actor confirmó la noticia menos deseada.

Desgarrador: estuvo en una novela famosa en Argentina y ahora confirmó una muerte muy dolorosa

Se separó Magui Bravi.

Magui Bravo habló sobre su separación y el embarazo traumático que vivió

Colegas y figuras del espectáculo lo despidieron por redes sociales.

Conmoción en el espectáculo: murió un famoso periodista tras ser hospitalizado

Flor Peña le pedirá más de 700 millones a Luzu TV.

La exorbitante cifra que Flor Peña le pidió a Nico Occhiato y que confirma el juicio a Luzu TV

Se filtró por qué Wanda Nara no dejó que Mauro Icardi y la China Suárez viajen con sus hijas al Mundial 2026

Se filtró por qué Wanda Nara no dejó que Mauro Icardi y la China Suárez viajen con sus hijas al Mundial 2026

últimas noticias

Se están construyendo paradores y carriles exclusivos parael Trambus.

Llega el Trambus porteño: dos avenidas importantes en Caballito cambiarán de sentido

Hace 7 minutos
Un famoso actor fue intervenido quirurgicamente

Preocupación: un actor argentino que fue operado de forma imprevista en la previa a un estreno

Hace 10 minutos
El actor confirmó la noticia menos deseada.

Desgarrador: estuvo en una novela famosa en Argentina y ahora confirmó una muerte muy dolorosa

Hace 13 minutos
Grupo Indalo suma un nuevo podcast a su catálogo en Spotify.

"No me voy a dormir", el podcast: conversaciones íntimas de Andy Chango con referentes de la música y la cultura

Hace 14 minutos
El Teatro Seminari-Cine Italia vivió una noche inolvidable con su reapertura oficial.

En una gala histórica, reabrió sus puertas el emblemático Teatro Seminari

Hace 14 minutos