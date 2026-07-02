Planes de hasta 72 cuotas y quita de intereses: el nuevo programa del Banco Provincia para refinanciar deudas

En medio del fuerte crecimiento del endeudamiento familiar, que en mayo alcanzó a 12,7% personas, el Banco Provincia presentó el programa "Ponete al día" que permite refinanciar deudas con importantes quita de intereses, ampliación de plazos y planes de financiación de hasta 72 cuotas.
Las opciones son segmentadas según el perfil del cliente, su situación crediticia y es exclusiva para clientes de la entidad bancaria que presenten mora hasta el 31 de mayo de 2026. “Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago”, señaló el titular de Banco Provincia, Juan Cuattromo.
Crece el endeudamiento de las familias argentinas.
Los detalles del plan del Banco Provincia para refinanciar deudas familiares
En aquellos clientes que perciban sueldos, cobre jubilaciones y pensiones en Banco Provincia y presenten una mora con 90 días de atraso, podrán acceder a una tasa del 50% en la refinanciación de deudas con cuotas de hasta 72 meses. En tanto que para personas con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000) la tasa baja al 39% anual.
En el caso de las personas que presenten una mora mayor a 90 días, la tasa especial pasa a ser del 31% anual. "Esta opción es exclusiva para personas en una situación de sobrendeudamiento, que con una tasa de refinanciación convencional verían afectados más del 50% de sus ingresos", aclaran desde Banco Provincia.
Plan especial para deudas en tarjeta de crédito
El programa también incluye la opción para aquellos clientes que sólo necesitan refinanciar sus deudas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. En este caso, podrán hacerlo con una tasa de 41% en 60 cuotas mensuales.
El detalle a tener en cuenta es que la mora y atraso tiene que ser de hasta 70 días en el pago de su tarjeta y deudas de hasta $10 millones, incluso permite mantener operativa la tarjeta por el margen disponible luego de concretar la refinanciación.
Cómo y dónde gestionar el ingreso al plan
Las personas en mora podrán refinanciar sus deudas de lunes a viernes en las sucursales, de 10 a 15. También pueden comunicarse al 0810 222 6672 (línea exclusiva) o al WhatsApp oficial (11 2821 6222).
El esquema de tasas para refinanciar las deudas en Banco Provincia
Mora temprana (hasta 90 días)
- 39% anual, para trabajadores con ingresos de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000)
- 50% anual, para trabajadores del sector público que cobran haberes y/o beneficios previsionales en el Banco.
Mora avanzada (más de 90 días)
- 31% anual, para trabajadores en una situación de sobreendeudamiento con el banco (cuando la refinanciación le afecta más del 50% de sus ingresos).
- 32,5% anual, para trabajadores del sector público que cobran haberes y/o beneficios previsionales en el Banco.