24 de junio de 2026 Inicio
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Estudiantes porteños prometieron lealtad a la bandera en el Teatro Colón y cantaron el feliz cumpleaños a Messi

En un acto encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, alumnos de cuarto grado de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires participaron de una ceremonia bisagra en el recorrido escolar.

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Más de mil estudiantes participaron de la ceremonia encabezada por Jorge Macri.

GCBA

Más de 1.100 estudiantes de cuarto grado de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires realizaron la promesa de lealtad a la bandera en una ceremonia realizada en el Teatro Colón, encabezada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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El acto contó con la presencia de familiares, docentes y directivos, en una sala colmada con decoración celeste y blanca. En ese marco, y tras una propuesta del propio Jefe de Gobierno, los presentes cantaron el feliz cumpleaños al futbolista Lionel Messi, quien celebra este 24 de junio sus 39 años.

Al referirse al significado del símbolo patrio, el jefe de Gobierno expresó: "¿Qué sentimos cuando vemos la bandera? Sentimos emoción, orgullo, pasión. Pero sobre todo, la bandera es algo que nos une. Es ese sello de unidad que nos da identidad". Asimismo, interpeló a los alumnos sobre el compromiso diario que asumen a partir de esta promesa: "Se comprometen a respetarla, a defenderla y a quererla. Y ese compromiso se muestra todos los días. Cuando estudian y se esfuerzan, cuando ayudan a un compañero, cuando respetan al que piensa distinto, cuando hacen lo correcto".

Durante la ceremonia, Macri tomó la promesa a los alumnos, quienes respondieron de manera unánime "Sí, prometo", mientras agitaban banderas argentinas.

En su mensaje, también hizo referencia a situaciones de convivencia escolar y pidió a los chicos acompañar a sus compañeros en casos de bullying, promoviendo la inclusión y el acompañamiento entre pares. "Hay momentos en la escuela que no son tan lindos. Por ahí hay momentos donde algún grupo carga a otro. Ustedes tienen dos opciones ahí. Ser parte de los que hacen bullying, de los que se ríen del otro, o ir a buscar a esa persona, a ese amiguito, a esa amiguita que en ese momento se siente solo, señalado, discriminado, no tan querido e ir a abrazarlo. Y esa opción es la que tienen que tomar ustedes", sostuvo.

El acto contó además con la participación de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; y otros integrantes del Gabinete porteño. La ceremonia incluyó presentaciones musicales, entre ellas la de una orquesta integrada por estudiantes y la interpretación del Himno Nacional Argentino por la soprano Silvana Gómez. El evento se enmarca en las actividades por el Día de la Bandera, que se conmemora cada 20 de junio en homenaje al general Manuel Belgrano.

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