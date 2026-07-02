La emotiva despedida de Edinson Cavani tras rescindir en Boca: "Jamás me voy a arrepentir"

El delantero uruguayo agradeció a los hinchas, recordó los momentos más felices de su ciclo y lamentó que las lesiones le impidieran terminar su etapa dentro de la cancha. "Una de las tristezas más grande de mi carrera", expresó, sobre su falta de competencia.

Edinson Cavani se despidió oficialmente de Boca con un emotivo video difundido tras confirmarse el final de su ciclo en el club. Desde el campo de juego de La Bombonera, vestido con la ropa oficial del Xeneize y mechando imágenes de los momentos más destacados de su paso por la institución, el delantero uruguayo dejó un sentido mensaje para los hinchas.

"Llegó el momento de decirle yo algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir en 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá ", expresó el atacante al comienzo del video.

Cavani recordó la ilusión con la que llegó al club y cómo vivió sus primeros meses con la camiseta azul y oro. "Cuando empecé a conocer el famoso mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el 100% en cada partido. El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando".

Sin embargo, reconoció que su paso por el club también estuvo marcado por las dificultades físicas que terminaron condicionando su rendimiento. "Después, momentos difíciles, aquellos que no imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club" , sostuvo.

El uruguayo fue aún más contundente al referirse al tramo final de su etapa en Boca. "Hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue. Incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen en este último momento".

Durante su estadía en Boca, Cavani sufrió reiteradas lesiones musculares que afectaron su continuidad. Las molestias en los gemelos fueron una constante desde su llegada y también padeció problemas en los isquiotibiales y diferentes sobrecargas que lo obligaron a perderse una importante cantidad de partidos. En el último tramo de su ciclo no logró recuperarse plenamente y terminó despidiéndose sin poder volver a jugar.

Pese a ese desenlace, el delantero aseguró que nada borrará lo vivido junto a su familia durante estos años. "Quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo. Porque como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa, y el camino es hermoso. Hoy ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien".

En el cierre del video, Cavani les agradeció a los hinchas y a todos los trabajadores del club. "No puedo dejar de agradecer a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir el deseo que tenía de jugar acá. A La 12 y a la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de la cancha, y a todos aquellos que hacían parte del día a día dentro del predio. Le agradezco a todo el mundo Boca y les mando un abrazo muy fuerte. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque siempre".

Gracias de corazón pic.twitter.com/F4z9xMugrW — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) July 2, 2026

Los números de Cavani en Boca

Cavani arribó a Boca a mediados de 2023, luego de finalizar su etapa en el Valencia de España y tras varios mercados de pases en los que su nombre había sido vinculado al club.

Durante su ciclo disputó 81 partidos oficiales, en los que convirtió 28 goles y repartió 4 asistencias. Si bien tuvo actuaciones destacadas y fue protagonista en varios encuentros importantes, las reiteradas lesiones condicionaron su continuidad y terminaron marcando el desenlace de su paso por el Xeneize.