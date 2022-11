Qué dijo Jonathan Morel tras quedar en libertad

El referente de la organización de derecha se desligó del atentado contra la Vicepresidenta y lo definió como "una aberración". Respecto de los mensajes que salieron a la luz y audios que se escucharon en los diversos Twitter Spaces , aclaró: "Si te lo tomo de una forma literal sería acercarme y decirle que la estoy pasando mal y no me gusta su gobierno. Ya me conoce, es imposible que yo haga algo, que me acerque a la vicepresidenta. No tomé dimensión de lo que estaba diciendo . Jamás le haría algo a alguien.

Morel también contó cómo fueron sus días en la cárcel, donde estuvo casi dos semanas detenido. "El lugar asqueroso, pero fueron todos muy profesionales conmigo muy serios y siempre se manejaron con respeto", contó en Radio con vos.

En la misma línea, indicó: "Desde el momento uno me puse a disposición de la Justicia presentando todo dándole todas mis contraseñas y facilitarles todos los canales de investigación. Estaba esperando la libertad desde el día uno porque sabía que no tenía que estar detenido".

Jonathan Morel reconoció que recibió dinero por parte de Caputo Hermanos, la compañía del exfuncionario macrista Nicky Caputo. Sin embargo, dijo que no sabía de dónde provenía el dinero. "A mí me contratan y yo paso un presupuesto. Yo sabía que no podía fabricar los muebles que me pedían, por eso pedí otra persona. Cuando la conseguí, le recargué mi comisión, pasé presupuesto, visitando cada fábrica y cada persona involucrada para darle seguridad al cliente", explicó.

De acuerdo con su relato a FM Urbana Play, el contacto fue con Roxana Caputo, hermana de Nicolás. "No hay ninguna conexión política, ya lo confirmaron los jueces. Después me enteré que era una empresa tan grande. No sé cómo se manejan, yo te dije lo que te hice", concluyó.

Quiénes son "Las Mabeles", la rama femenina de Revolución Federal

El equipo de Argenzuela reveló quienes son las integrantes de "Las Mabeles", la rama femenina de Revolución Federal que organizó y formó parte de distintas movilizaciones violentas contra distintos referentes del Frente de Todos.

Se trata de un grupo de mujeres que se formó en 2012 bajo el nombre "Equipo Republicano" y que comenzó a tomar relevancia con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Luego fueron rebautizadas como "Las Mabeles" por Jonathan Morel, líder de Revolución Federal.

Formaron parte distintas manifestaciones violentas que incluyeron escraches a funcionarios y ataques a distintos edificios estatales. Suelen reproducir discursos violentos, fascistas, de odio y, en su mayoría, reivindican la dictadura, son negacioncitas y antivacunas.

Durante la pandemia participaron de las distintas movilizaciones anticuarentena. Tienen vínculos con referentes libertarios y de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich, Javier Milei, Elisa Carrió, José Luis Espert, Maximiliano Ferraro, Gabriela Michetti, entre otros.

Tienen la capacidad y la logística para viajar por el país y cuentan con el presupuesto necesario para organizar distintas iniciativas contra el gobierno.