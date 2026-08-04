"Me pongo la camiseta para defender Argentina": científicos convocan a nueva marcha al Obelisco

El sector científico tecnológico nacional llamó a una Marcha Federal para defender la ciencia argentina el próximo miércoles 12 de julio a las 16 en el Obelisco. Bajo el lema "Me pongo la camisea para defender Argentina", la convocatoria busca visibilizar el ajuste en el sector y el reciente despido de más de 400 becarios. Piden asistir con una camiseta o bandera en símbolo de lucha.
Desde el Grupo epc lanzaron un nuevo informe sobre el deterioro del sector, el director Nicolás Alejo Lavagnino aseguró en redes que "en el consolidado de dos años y medio de gestión, 6.400 empleos menos en el sector, a razón de 7 puestos destruidos por día".
Además detallaron que "se perdieron 5.680 puestos de trabajo en el ámbito de los organismos de ciencia y tecnología que dependen de forma directa de la Administración Pública Nacional. Se destacan: Conicet con -2051, INTA con -884, INTI con -861 y CNEA con una pérdida de -592.
Por lo que la situación del Conicet muestra "la nómina de personal hasta alcanzar los 2.650 cargos menos desde junio de 2023. El organismo cuenta con 2.027 becarios menos, a los que se suman la pérdida de 623 investigadores y personal de apoyo respecto de tres años atrás".
Otra baja en el Gobierno: Darío Genua dejó la Secretaría de Ciencia y Tecnología
El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, dejó su cargo debido a una reorganización del organismo que depende de la Jefatura de Gabinete y es clave para las políticas de investigación científica y tecnológicas del Gobierno. La administración libertaria todavía no anunció a su reemplazante, por lo que se espera la oficialización.
Según consignó Ámbito, la salida de Genua se encontraba avanzada desde el 18 de julio, pero recién este martes fue confirmada por una reestructuración del sector. Ahora el Gobierno definirá al sucesor del exfuncionario, quien en junio de 2024 había sido oficializado en el cargo por un decreto en el Boletín Oficial firmado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En tanto, la salida ocurrió después de que la administración de La Libertad Avanza reasignara distintas competencias en la Jefatura de Gabinete, como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Además, la Vicejefatura de Gabinete del Interior pasó a administrar la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Correo Argentino.
En tanto, la Secretaría mantiene la administración del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG).