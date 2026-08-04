"Me pongo la camiseta para defender Argentina": científicos convocan a nueva marcha al Obelisco Desde el sector científico-tecnológico nacional llamaron a movilizarse en defensa del duro ajuste que atraviesa el sector y de los 400 becarios que se quedaron sin trabajo a fines de julio. La convocatoria está prevista para el miércoles 12 de agosto a partir de las 16. Piden asistir con una camiseta o bandera en símbolo de lucha. Por Agregar C5N en









La marcha federal será el miércoles 12 de agosto a partir de las 16. Exactas UBA @Exactas_UBA

El sector científico tecnológico nacional llamó a una Marcha Federal para defender la ciencia argentina el próximo miércoles 12 de julio a las 16 en el Obelisco. Bajo el lema "Me pongo la camisea para defender Argentina", la convocatoria busca visibilizar el ajuste en el sector y el reciente despido de más de 400 becarios. Piden asistir con una camiseta o bandera en símbolo de lucha.

Desde el Grupo epc lanzaron un nuevo informe sobre el deterioro del sector, el director Nicolás Alejo Lavagnino aseguró en redes que "en el consolidado de dos años y medio de gestión, 6.400 empleos menos en el sector, a razón de 7 puestos destruidos por día".

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LUCHA



Movilización Federal

Vení con tu camiseta para defender a la Argentina



12 de Agosto



16 horas pic.twitter.com/NyHn8lAiH5 — MesaFederalxCyT (@mesa_cytec) August 3, 2026 Además detallaron que "se perdieron 5.680 puestos de trabajo en el ámbito de los organismos de ciencia y tecnología que dependen de forma directa de la Administración Pública Nacional. Se destacan: Conicet con -2051, INTA con -884, INTI con -861 y CNEA con una pérdida de -592.

Por lo que la situación del Conicet muestra "la nómina de personal hasta alcanzar los 2.650 cargos menos desde junio de 2023. El organismo cuenta con 2.027 becarios menos, a los que se suman la pérdida de 623 investigadores y personal de apoyo respecto de tres años atrás".

Otra baja en el Gobierno: Darío Genua dejó la Secretaría de Ciencia y Tecnología El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, dejó su cargo debido a una reorganización del organismo que depende de la Jefatura de Gabinete y es clave para las políticas de investigación científica y tecnológicas del Gobierno. La administración libertaria todavía no anunció a su reemplazante, por lo que se espera la oficialización.