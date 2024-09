Piden la indagatoria de Patricia Bullrich por la represión contra jubilados que terminó con una nena gaseada

También pidieron la indagatoria de su segunda, Alejandra Monteoliva, jefe de la Policía Luis Rollé, el comisario Gerardo Stampini y un efectivo policial, según detalló la periodista Vanesa Petrillo en La Mañana por C5N.

Por otra parte, también se pidió la reconstrucción de los hechos y que la menor, Fabricia Pegoraro, declare bajo cámara Gesell . “En atención a la gravedad institucional del caso, se solicita que se arbitren los medios necesarios para asegurar la correcta cadena de custodia de los elementos secuestrados”, reclamó la defensa de la niña de 10 años.

La denuncia recayó en el juzgada de la jueza María Eugenia Capuchetti quien delegó las investigaciones al fiscal Eduardo Taiano.

A l mismo tiempo, se pidió que se cite para prestar declaración testimonial a los periodistas Jorge Rial, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, detalló Ámbito.

La nena de 10 años gaseada por la Policía: "Se sentían orgullosas de tirarme gas pimienta"

Luego de la controversia que se generó tras el brutal ataque de la policía que roció con gas pimienta a una niña de 10 años, fue la propia Fabricia quien salió a contar su versión: "Se sentían orgullosas".

Sobre lo ocurrido en las afueras del Congreso mientras se debatía el veto a la reforma jubilatoria, la nena contó: "Fue un momento que nunca lo pasé, era la primera vez que íbamos a una manifestación. Después de ver la votación que salió negativa quisimos salir a defender a los jubilados".

"Nos tiraron gas a mamá y a mí, no estábamos haciendo nada. Era una manifestación política, no hicimos nada para que nos tiraran gas, de hecho estábamos sentadas en el piso", remarcó.

En diálogo con el panel de La Mañana por C5N, dio detalles del crudo momento en el que fue rociada: "Yo veía que señalaban, pero no sé si para que tiren o para que no. En una de las grabaciones se ve cómo los policías señalan". Luego agregó: "Cuando sentí el gas, escuchaba a mi mamá que me pedía que cerrara los ojos pero ya me había entrado. Me asusté, empecé a gritar porque veía que no podía ver ni respirar de los nervios. No escuchaba a mi mamá, me llevaban de acá para allá".