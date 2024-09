La nena de 10 años gaseada por la policía: "Se sentían orgullosas de tirarme gas pimienta"

AJUSTE y REPRESIÓN en el CONGRESO: ASÍ GASEABAN a una MENOR en PLENA MARCHA Camila Alonso Suarez

"Nos tiraron gas a mamá y a mí, no estábamos haciendo nada. Era una manifestación política, no hicimos nada para que nos tiraran gas, de hecho estábamos sentadas en el piso", remarcó.

En diálogo con el panel de La Mañana por C5N, dio detalles del crudo momento en el que fue rociada: "Yo veía que señalaban, pero no sé si para que tiren o para que no. En una de las grabaciones se ve cómo los policías señalan". Luego agregó: "Cuando sentí el gas, escuchaba a mi mamá que me pedía que cerrara los ojos pero ya me había entrado. Me asusté, empecé a gritar porque veía que no podía ver ni respirar de los nervios. No escuchaba a mi mamá, me llevaban de acá para allá".

La nena contó que hoy en día todavía le arden los ojos cuando se levantan, por eso lamentó: "No me lo esperaba, para mí la policía está para cuidarnos, no para afectarnos. Estaban los manifestantes sin nada, los policías con armas y balas de goma y gas pimienta cuando incluso eran más que los manifestantes".

Quién es el jefe de la Policía Federal acusado de difundir un video fake sobre la represión a la nena de 10 años

Luego de la brutal represión en el Congreso de la Nación en la marcha de jubilados contra el veto de Javier Milei, el jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle, se encuentra en la mira luego que compartiera a medios de comunicación un video fake para exculpar a las fuerzas de seguridad del ataque con gas pimienta a una nena de 10 años y remarcar que se trataron de "grupos de izquierda".

De estrecha relación con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Rolle mantendrá este viernes una reunión durante con la funcionaria, quien le pediría la renuncia a su cargo y nombraría en su lugar a Alejandro Ñamandú, que hasta diciembre pasado era superintendente de Investigaciones en la fuerza, consigna la información de NA.

El escándalo se desató luego de que un periodista de LN+ denunciara que el propio Rolle fue quien le envío el video fake a la producción de su programa.

"Estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento en que explotó", explicó en comunicación telefónica con el periodista Eduardo Feinmann, quien le indicó que los efectivos le tiraron gas a una menor, tal como se vio en las imágenes que se viralizaron.

Bullrich aseguró que "nadie gaseó a una nena" y se justificó: "Eso no es gasear a una nena. La Policía está avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena y está tirando gases contra aquellos que habían tirado una bala".

Sin embargo, el periodista insistió con la acusación: "No, hay un oficial que apunta a la nena y a la mamá". "Eso es querer poner a la Policía en un lugar en el que no está. La Policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre", respondió la titular de la cartera de Seguridad.

Quién es Luis Alejandro Rolle

El actual jefe de la PFA de desempeño durante varios años como comisario y en noviembre de 2022 estaba en la cúpula de la Superintendente de Aviación Federal.

En sus comienzos dentro de la fuerza de seguridad, Rolle estuvo como cabecilla de una división contra robos y hurtos en el que manejaba efectivos de infantería, control y confrontación en disturbios. Durante años participó en diversas divisiones que combatieron el delito complejo y tenía vínculos con el FBI, Interpol y Homeland Security, consigna la información de NA.