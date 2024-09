El desgarrador testimonio de una enfermera víctima de la represión en el Congreso: "Basta de odio"

El radical Mariano Campero estalló en medio de la sesión de Diputados: "Me he sentido aludido"

La trabajadora pertenece al Senaf, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ahora bajo la órbita de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y hace 10 años brinda servicios en el Hogar San José, en la Ciudad, adonde llegan adultos en estado de vulnerabilidad: "Cuando Néstor (Kirchner) llegó al Hogar estaba destruído, pero ni los militares lo cerraron. En diciembre despidieron a dos administrativos y a un enfermero".

En pandemia fue derivada al Hospital zonal Gral. Agudos de San Martín, y reconoce: "me sirvió trabajar con adultos mayores". Además, definió que es parte del 44% que no votó a Milei, a la vez que aseguró que si había que hacer cambios "no era de esta forma ni contra los viejos".

La manifestante describió además el cuadro de situación desolador que dejó el expresidente Mauricio Macri y que cuando asumió el exmandatario Alberto Fernández "volvió a poner 8 medicamentos".

"Llegaban chicos con un infarto agudo del miocardio porque no había medicación, sacaron los programas, con Vidal (María Eugenia), en la Provincia de Buenos Aires, pasó igual".

"Que nuestros niños se acuesten sin comer es horrible, yo pienso en mis nietos. El país se merece algo mejor porque somos argentinos. Sigan mostrando porque eso es lo que pasa hoy", apuntó la trabajadora de la salud.

Hasta las 16:30 horas hubo 20 heridos de balas y gases por parte de las fuerzas de seguridad, según revelaron los voluntarios profesionales y otros que asistieron a los manifestantes en cercanías al Congreso. Algunos fueron trasladados por las ambulancias del SAME, revelaron desde el CEPA BsAs - Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios.