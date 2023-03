Persecución al Grupo Indalo: Cristóbal López también pidió que citen a Sturzenegger

Sturzenegger, en una nota en Perfil titulada "¿Es posible cerrar la grieta?", contó que en una cena previa a las elecciones que ganó Macri, en 2015, escuchó una propuesta del exministro de Obras Públicas Roberto Dromi que hablaba de expropiar C5N.

"Recuerdo que el primer ítem en su lista fue 'expropiar C5N'; el segundo, 'intervenir los hoteles de Cristina', y así. La lista de Dromi no era una de tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno", dijo en uno de sus párrafos el extitular del Banco Central del macrismo.

Además en la nota manifestó que ,de ganar las próximas elecciones, Juntos por el Cambio debería reactivar el plan contra el canal que intentó durante la gestión de Mauricio Macri.

Cristina Kirchner repudió las declaraciones de Sturzenegger

El martes, en el acto de homenaje a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo en el Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner repudió las declaraciones de Sturzenegger y ante la impunidad instó a "replantearnos en qué sociedad queremos vivir".

Al referirse a las "atrocidades" que acontecieron durante la última dictadura cívico-militar, la Vicepresidenta señaló que "hoy hay otras formas más solapadas, más sutiles", de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país diferente. "Ya no son tanques, por ahí pasa en los tribunales", destacó.

Luego agregó que "hay un rol que siguen cumpliendo determinados medios de comunicación. Ese método no ha cambiado, esa complicidad en determinados medios no ha cambiado", indicó.

En cuanto a la publicación de Sturzenegger, afirmó: "Me impresionó que no fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente. En un off se dicen barbaridades también que después se niegan. Ya sabemos cómo son estas cosas".

"Debemos replantearnos en qué sociedad queremos vivir, con este grado de impunidad donde cualquiera hace y dice cualquier cosa, y da lo mismo", subrayó la Vicepresidenta.