Las definiciones de De Sousa sobre el plan contra Grupo Indalo, el Gobierno y las próximas elecciones: "Debemos reconstruir los consensos"

"No fue con un método jurídico, hubo un conjunto de artilugios y construcción de la posverdad donde a través de ese mecanismo se intentaba buscaron apropiarse ilegalmente de los activos de las diferentes compañías, incluidos los medios de comunicación y C5N y desde hacer un despojo de los mismos a favor de amigos del poder", agregó.

"Después habla del debilitamiento de las estructuras empresariales. Entonces fuero por los activos de la compañía, pero además de manera previa afectaron financieramente cada una de las actividades de los diferentes rubros del grupo a efectos de poder de desfinanciar no solamente las actividades que desarrollan en cada una de ellas, sino si estos eran sostén o colaboradores del financiamiento de los medios de comunicación. A nosotros nos intervinieron y no quebraron. Oil Combustibles, nos intervinieron y nos robaron negocios de la compañía de construcción de CPC, nos intervinieron y nos robaron el negocio de las autopistas y nos intervinieron y quebraron y nos robaron el Banco Finansur", detalló.

"La nota no solamente habla de la expropiación, sino de la mecánica sobre la cual se iba a poder desarrollar o afectar los intereses de quienes pensaban distinto, con el objetivo de que esa capacidad de pensamiento o esa capacidad de propulsión del pensamiento pueda ser eliminada", concluyó De Sousa.

El empresario aclaró que, de todos modos, "bajo ninguna circunstancia me arrepiento de haber impulsado y haber comprometido gran parte de mi mi vida y mi tiempo y de mis acciones para que podamos construir un grupo de medios en la cual podamos participar en lo que es la opinión publicada. En lo personal no me arrepiento. Sé que he pagado costos personales muy fuertes, familiares, gigantes y empresariales y económicos, pero me parece que uno como un ser social, a veces tienen la responsabilidad".

Con respecto al panorama político, afirmó que con el presidente Alberto Fernández "tengo una una relación, no puedo decir de amistad, sí de sentarnos varias veces a charlar y a discutir" y opinó que en su gestión "creo que hay tres o cuatro cuestiones que fueron determinantes. La primera de ellas es este la situación en la cual encontró el país, la económica, y en la cual le tocó comenzar a tomar decisiones".

En ese sentido, sostuvo que "el carácter de la deuda del Fondo con la Argentina tuvo dos roles: primero poder este asegurar el recupero en dólares quienes vinieron hacer una red la bicicleta financiera. Esto durante 2016 y 2017. Segundo, cambiar el carácter: no es lo mismo discutir con fondos de pensión italianos, con fondos de pensión americanos, con fondos de inversión americanos, que con los diez países más importantes del mundo y fundamentalmente con uno".

"Creo que ha habido por parte del gobierno de Alberto Fernández muy buena intención y voluntad, pero faltó capacidad de gestión. Y la toma de decisiones en algunos sectores que me parece que eran sustantivos de un sector", añadió.

Respecto a las próximas elecciones, afirmó que "imagino y sueño que el próximo presidente pueda este seguir la línea en la cual hoy se desarrolla la principal política de la Argentina. También creo que el próximo presidente va a tener que tener la capacidad de poder construir consensos".

"Me parece que si hoy la Argentina debe reconstruir los consensos y el diálogo entre todos, en donde podamos ponernos de acuerdo. El próximo presidente tiene que tener la capacidad de saber cuál es el el norte de su gestión. Tener la capacidad de poder sumar a la mesa mayores sectores para ir construyendo consensos", aseguró.