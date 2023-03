Cristina Kirchner criticó duramente a Sturzenegger por el plan para expropiar C5N

"Un artículo de Federico Sturzenegger acerca de la grieta contaba que a mediados del año 2015 lo fue a ver (Roberto) Dromi, quien había sido el ministro privatizador. Quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones y les recomendó, entre otras cosas, primero expropiar C5N, después quitarle los hoteles a Cristina... Esto es, intervenir la sucesión de Néstor (Kirchner) a sus hijos", expresó la titular del Senado, donde se realizó el acto.

"No fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente, o en un off se dicen cosas también barbaridades que después se niegan, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero lo que me impresionó es que es alguien que lo escribió, lo pensó... Cuando alguien escribe algo para un diario lo lee y lo relee dos o tres veces, lo revisa, y después decide publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro. No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación", agregó Cristina.

La exmandataria consideró necesario replantearse "en qué sociedad queremos vivir, si con este grado de impunidad en donde cualquiera dice y hace cualquier cosa y da lo mismo, porque hay formas mas sutiles de clausurar sueños".