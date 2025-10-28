Patricia Bullrich anunció en Diputados un nuevo Código Penal y esquivó preguntas sobre Fred Machado

Durante el debate por el Presupuesto 2026, la ministra de Seguridad combinó balance de gestión y agenda penal en su exposición ante la Cámara Baja, marcada por los cruces con la izquierda y las evasivas sobre el narcoescándalo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , debutó este martes en la Cámara de Diputados para exponer sobre el Presupuesto 2026 , luego de haber sido electa senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires con más del 50% de los votos. Aunque fue invitada para detallar los números del área, la funcionaria brindó pocos datos del presupuesto y se concentró en defender su gestión y su política de orden público.

Ante las críticas de los diputados de izquierda, Bullrich afirmó que “las fuerzas policiales van a actuar una y otra vez cuando empiecen a tirar piedras” , y sostuvo que “se acabaron los piquetes ”. Según explicó, su ministerio busca “garantizar el derecho a circular con operativos de prevención y control de marchas, piquetes y manifestaciones, priorizando el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”.

En su presentación, la ministra remarcó que “mantener el orden” fue el eje de su gestión, y que “recuperar el territorio es recuperar el control de la información”. Con un oficialismo envalentonado tras el resultado electoral, La Libertad Avanza buscará postergar el dictamen del Presupuesto para después del 10 de diciembre, cuando cambie la conformación del Congreso. De la otra vereda, la oposición intentará resistir la avanzada oficialista e intentará buscar aprobar el dictamen en las fechas que estaban fijadas previamente: el próximo martes 4 de noviembre. Un escenario complejo para realizar en una semana luego del golpe del domingo 26 de octubre.

Tras la exposición de la ministra, el primero en tomar la palabra fue el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, quien le preguntó si tenía conocimiento del vínculo entre el diputado José Luis Espert y el presunto narcotraficante Fred Machado.

“Si no sabía, tiene un problema siendo ministra de Seguridad. Pero si sabía, ¿por qué no expuso esa relación y nos enteramos después de casi seis años que había viajado 36 veces en los aviones de Machado y recibió transferencias de la sociedad y la minera que usa para lavar dólares?”, lanzó el legislador.

Castillo también señaló que “acá usted dice que ‘el que las hace, las paga’, pero si es de su partido, las zafa, no las paga”, y preguntó si conocía el vínculo entre Alejandra Vidal Bada Vázquez y Machado, quien “aportó a su campaña en 2023”.

Bullrich evitó responder directamente sobre Espert y aseguró que Fred Machado no tiene una causa en Argentina. “Cuando llegamos al gobierno, Fred Machado estaba detenido por la Policía Aeroportuaria y el juez Villanueva de Neuquén, primero en una cárcel de Viedma y luego en prisión domiciliaria”. Según explicó, el acusado “está preso para extradición, no por haber cometido delitos en el país”, y aclaró que “hay dos informes que ya se los enviamos a la Justicia”.

Más tarde, cuando la diputada Mercedes de Mendieta retomó el tema, Bullrich insistió en que “había dos justicias que tenían que haber actuado en 2021, cuando se presentaron los informes de inteligencia durante la gestión de Alberto Fernández”. Según dijo, “debían haber mandado a la Justicia Electoral la información si pensaban que había una irregularidad”, y cuestionó: “No sé si lo mandaron, porque en los informes del ministerio no dice que lo hayan hecho”.

“Si había un delito, debían haber denunciado en ese momento”, insistió Bullrich, al remarcar que “Fred Machado cometió todos sus delitos fuera del país, por eso está en extradición; si los hubiera cometido acá, lo estaríamos juzgando acá”. Cerró su respuesta asegurando: “No es problema nuestro, nosotros no juzgamos; lo que hacemos es pasar información. En ningún lugar figura que lo judicializaron; la responsabilidad está ahí, búsquenla en el 2021”.

Respecto a la relación con la empresaria Alejandra Bada Vázquez, Bullrich desmintió los señalamientos al afirmar que “es un invento que puso plata en mi campaña”. “Está mal registrado el aporte en la Cámara Nacional Electoral”.

Nuevo Código Penal: “No será garantista”

Bullrich también anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo Código Penal, aunque no precisó cuándo. Según adelantó, el texto pasará de 300 a unos 920 artículos e incorporará todas las leyes especiales vigentes, como la ley antibarras y el régimen penal juvenil.

“Un Código Penal no consensuado no lo van a aplicar muchos jueces ni lo van a querer muchas provincias. Ojalá el Código sea de consenso, debe tener los colores de todos los que participan en el Parlamento”, explicó la funcionaria, que aclaró que el gobierno “viene con una actitud abierta”, pero advirtió que “no será un Código garantista”.

Bullrich justificó la reforma al señalar que muchos delitos actuales “no existían en 1921”, cuando se sancionó el Código todavía vigente. Entre los principales cambios, mencionó la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales y delitos contra la humanidad, y anticipó penas más duras para homicidios simples y robos.

“Queremos terminar con la impunidad. No puede ser que alguien cometa un homicidio y al año 11 sea como si no hubiera matado”, señaló la ministra. También anunció la incorporación de nuevas figuras penales, como la porno venganza, el secuestro virtual, la crueldad animal, los delitos ambientales y el desvío de cuotas alimentarias.

Además, el nuevo texto prevé el aumento de penas para delitos de corrupción, soborno entre privados, delitos financieros y enriquecimiento ilícito. “No sé si el Presidente lo presenta ahora o después del 10 de diciembre —agregó Bullrich—. Se debatirá un año y se necesitará la participación de expertos, pero aseguramos que no será un Código garantista”.

Lo que viene

Con el debate del Presupuesto aún en etapa de exposición de ministros, queda en duda si el oficialismo logrará postergar el dictamen y la votación para después del 10 de diciembre, cuando asuma la nueva conformación del Congreso, más favorable a La Libertad Avanza.

Mientras tanto, la oposición intentará sostener el cronograma aprobado en el recinto, que prevé el dictamen para el próximo martes 4 de noviembre.