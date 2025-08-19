19 de agosto de 2025 Inicio
El ministro de Seguridad bonaerense cruzó a Patricia Bullrich por usar un caso de inseguridad para la campaña electoral

La ministra volvió a usar un crimen para atacar al kirchnerismo y pedir la baja de la edad de imputabilidad.

En plena campaña electoral, la inseguridad volvió a convertirse en un campo de batalla discursivo entre Nación y Provincia. En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera bonaerense, Javier Alonso, protagonizaron un cruce en redes sociales luego del crimen de Rita, una mujer asesinada en La Matanza para robarle el auto frente a su hijo.

Patricia Bullrich oficializó su candidatura a senadora de La Libertad Avanza.
Bullrich, fiel a su estilo, utilizó el caso para cargar contra el gobernador Axel Kicillof y reclamar la baja en la edad de imputabilidad. “Un crimen brutal más en la tierra del kirchnerismo y del inútil de Kicillof”, disparó en un tuit donde mezcló el dolor de una familia con la consigna electoral que comparte con Milei: “Kirchnerismo Nunca Más”.

Del otro lado, Alonso salió rápido a responderle: la acusó de “mentirosa e irresponsable”, recordó que los menores de 17 años sí son punibles por delitos graves en la Provincia, y le enrostró que los autores del homicidio ya habían sido detenidos por la Policía bonaerense.

“Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral”, le devolvió, antes de exigirle que, si piensa dedicarse de lleno a ser candidata, “tenga la dignidad de renunciar”.

