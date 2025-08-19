Patricia Bullrich criticó a Axel Kicillof y volvió a pedir por la baja de la imputabilidad

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires arremetió contra el gobernador bonaerense luego de que dos menores estuvieran involucrados en el brutal asesinato de una mujer en La Matanza frente a su hijo adolescente para robarle el auto.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, arremetió contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y volvió a pedir por la baja de la imputabilidad luego de que dos menores estuvieran involucrados en el brutal asesinato de una mujer en La Matanza frente a su hijo adolescente para robarle el auto .

" Tres delincuentes, dos menores de 17 y uno de 19, asesinaron a Rita frente a su hijo adolescente para robarle el auto en La Matanza . Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres", repasó la funcionaria este martes en su cuenta de X.

"¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor. En la Provincia kirchnerista de Buenos Aires, un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada . El kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad ", lanzó Bullrich.

" Un crimen brutal más en la tierra del kirchnerismo y del inútil de Kicillof . Mientras tanto, los argentinos de bien siguen enterrando a sus seres queridos. Kircherismo Nunca Más", concluyó la ministra.

Un brutal crimen conmocionó a Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza. Tres delincuentes asesinaron a una mujer frente a su hijo de 15 años mientras esperaba en su auto a otro de sus hijos, que asistía a una clase de canto. El hecho ocurrió en la esquina de Miró y Juan Florio.

El crimen ocurrió por la tarde del jueves, cuando tres delincuentes interceptaron a Rita Mabel Suárez e intentaron robarle su Renault Sandero. "Ella en la desesperación no logra bajar, no sabe cómo reaccionar a esa circunstancia y le disparan en el hombro", informó la periodista Mariela López Brown para la pantalla de C5N.

La mujer fue asistida en el lugar y trasladada a la clínica Cruz Celeste en San Justo, donde falleció como consecuencia de la herida.

Los tres delincuentes escapan del lugar, sin embargo, las autoridades logran identificar a uno de ellos al registrar las cámaras de seguridad y constatar que minutos antes habían realizado una compra en un supermercado.

Uno de los ladrones pagó con Mercado Pago y la transacción quedó registrada a su nombre, por lo que la Policía lo pudo identificar como Maximiliano Leguizamón, de 17 años de edad.

A partir de este dato se realizó un allanamiento en su domicilio y "en ese lugar se encuentran con una bolsa y dentro ropa con manchas de sangre", añadió la cronista.

En otro de los videos que captaron las cámaras de seguridad de la zona, se puede observar a los tres jóvenes delincuentes escapar corriendo del lugar, después de dispararle a la mujer de 47 años dentro de su auto. El caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza.