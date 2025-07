Patricia Bullrich insistió con una posible candidatura en la Ciudad: "Estoy preparada"

La titular de la cartera de Seguridad aseguró estar dispuesta a competir en los comicios de octubre, aunque aclaró que la decisión todavía no está tomada. "A las batallas difíciles siempre voy”, explicó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no descartó la posibilidad de presentarse como candidata por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires en los comicios legislativos de octubre. “Por ahí me mandan al ring, estoy preparada”, aseguró previo a aclarar que la decisión todavía no está tomada.