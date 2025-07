Patricia Bullrich no descartó ser candidata en octubre en la Ciudad: "Si me lo piden lo voy a ser"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , no descartó este miércoles presentarse como candidata por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre. "Si me lo piden lo voy a ser" aseguró la funcionaria, que cuestionó además el desdoblamiento electoral y puso paños fríos a una eventual alianza con el PRO en el distrito porteño.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se había referido el lunes sobre tema y dio un primer paso hacia una mesa de negociaciones que hasta el momento no se conformó: “No lo sé. No es algo que hayamos hablado todavía, pero no lo descarto”.

Bullrich desayuno con Milei 13-07-25 La foto que de Patricia Bullrich que compartió Javier Milei y alimentó rumores de una eventual candidatura para octubre. X @JMilei

En este marco, Bullrich cuestionó en Radio Mitre al alcalde porteño al señalar: “Hasta ahora el problema que hubo es que, en la Ciudad, con Jorge Macri, adelantaron una elección, generaron una situación totalmente fuera de lugar, llevando a los porteños a votar hace ya varios meses. Y eso generó un enfrentamiento electoral que fue ganado por La Libertad”.

Durante la misma entrevista, la funcionaria también criticó el calendario electoral. “¿Qué le conviene a la política? Elecciones el 7 de septiembre. ¿Qué le conviene a la gente? Votar una sola vez”", afirmó al comparar los desdoblamientos eleccionarios realizados por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y Jorge Macri en la CABA.

Finalmente, puso énfasis en un rechazo a las candidaturas testimoniales: “No puede pasar que uno se vaya de un cargo, vaya a la elección y después vuelva al cargo. Irse de un ministerio o una intendencia para volver es un fraude electoral” .