Cristina Kirchner cruzó a Espert: "Parece que no eran anarcocapitalistas, sino narcocapitalistas"

En un mensaje grabado, la exvicepresidenta afirmó que el diputado libertario recibió financiamiento del empresario narco Fred Machado y denunció que la Corte Suprema mantiene cajoneada su extradición a Estados Unidos desde hace más de tres años.

Cristina Kirchner cruzó a Espert con el narcotráfico: "Parece que no eran anarcocapitalistas, sino narcocapitalistas"

Cristina Kirchner volvió al centro de la escena política con duras declaraciones contra José Luis Espert. Desde su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, la expresidenta envió un audio al plenario de Primero la Patria, en el que denunció vínculos directos entre el diputado libertario y el narcotráfico.

Milei consigue aire, pero suma victorias de altísimos costos y compromete el futuro

“Nos desayunamos con que el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, al que Milei llamaba ´El Profe´, no sólo tiene vínculos con el narcotráfico, sino que su campaña en 2019 fue financiada por el narco Fred Machado, que hoy cumple prisión domiciliaria en un country de Viedma”, señaló Cristina.

La dirigente aclaró que no se trata de versiones periodísticas sino de información respaldada por documentación judicial en los Estados Unidos: “Todo esto está comprobado y documentado en una causa radicada nada más ni nada menos que en los Estados Unidos”.

Cristina comparó la impunidad de Espert con la persecución a militantes de su espacio: “Eva Mieri y Alexia Abaigar estuvieron presas días en Ezeiza acusadas de tirar bosta en la casa de Espert. Mientras tanto, ´El Profe´, el del narco, camina por la vida sin que nadie le reclame nada y preside nada menos que la comisión de Presupuesto en Diputados. Otra que la casta: parece que no eran anarcocapitalistas, sino narcocapitalistas”.

La exvicepresidenta también apuntó contra la Corte Suprema por su rol en el caso: “La extradición de Machado, que financió a Espert y con quien compartía vuelos en su avión privado, estuvo cajoneada tres años y cuatro meses. La misma Corte que rechazó en 70 días los recursos contra mi proscripción mantiene sin resolver la extradición de un narcotraficante”.

En ese marco, advirtió sobre la gravedad institucional: “Así estamos, con una Corte Suprema brindando protección a un narcotraficante. ¿Alguien imagina si esto hubiera pasado con algún candidato del peronismo?”.

El audio incluyó, además, críticas a la política económica de Javier Milei y al endeudamiento con el Tesoro de los Estados Unidos, aunque el eje estuvo puesto en denunciar los supuestos lazos entre Espert y el narcotráfico y en remarcar la falta de respuestas de la Justicia argentina.

