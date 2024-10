Patricia Bullrich denunció que los estudiantes llevarán bombas molotov a las universidades para desestabilizar al Gobierno

"Ellos quieren generar una revuelta al modelo chileno que rompieron todo, destruyeron todo. Nosotros regulamos las decisiones de acuerdo a los objetivos y si quieren molestar a la gente, porque a mi no me molestan, quieren molestar a la gente y hacernos generar un enfrentamiento no lo van a lograr porque nosotros tenemos en claro que ellos, atrás de esto, van a ir con molotov, con una cantidad de cosas a propósito para intentar hacer in crescendo y nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos", agregó la funcionaria.

Desde el lunes, estudiantes y docentes de distintas casas de estudio del país realizan tomas activas, con clases públicas y marchas, en reclamo de mayor presupuesto para las universidades y recomposición salarial para sus trabajadores.

Hasta la fecha las medidas de fuerza se realizaron de manera totalmente pacífica y el único hecho de violencia que se generó lo provocaron militantes libertarios cuando tiraron gas pimienta para intentar suspender una asamblea en la Universidad Nacional de Quilmes.

Las declaraciones de Bullrich van en línea con la incentivación a la violencia que viene impulsando el Gobierno. Días atrás el jefe de Gabinete Guillermo Francos responsabilizó a las tomas de los 70 por la represión que se desató durante la última dictadura militar.

"En la década del '70 también se tomaban universidades. Se tomaban universidades y después se generaba un movimiento que utilizaba la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión", manifestó el funcionario estableciendo una relación causa efecto.