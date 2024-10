Clases públicas y tomas en más de 40 universidades, en la previa del paro nacional contra el veto de Milei

El presidente Javier Milei no hace oídos sordos y se refirió al conflicto estudiantil producto del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, donde aclaró: "No está en discusión la universidad pública ni tampoco la cuestión de que no sea arancelada".

"Yo me pregunto, los que están haciendo las tomas, ¿están a favor que las universidades sean utilizadas políticamente para sus intereses de los delincuentes de la política? ¿Están a favor del robo? Lo único que digo es, como esto está siendo pagado por todos los argentinos corresponde que los fondos sean auditados", insistió en una entrevista que le concedió a Antonio Laje en LN+.

Mientras tanto, durante la tarde del martes el Gobierno firmó una resolución que lo habilita a auditar las casas de altos estudios. El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, rubricó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, mientras casi todas las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país continúan tomadas por los estudiantes.

En medio de un conflicto que suma tensión, los alumnos continuarán su protesta realizando cortes de calle y tomando clases públicas en distintos puntos del AMBA.

Toma universitaria

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Avenida Rivadavia y Puan (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA).

Avenida Independencia y Avenida Jujuy (Facultad de Psicología de la UBA).

Avenida Independencia y Avenida 9 de Julio (Facultad de Ciencias Sociales de la UBA).

Lugones, altura Ciudad Universitaria (Facultades de Ciencias Exactas y Arquitectura, Diseño y Urbanismo).

Avenida Córdoba y Junín (Polo Plaza Houssay).

Facultad de Derecho.

La Plata

Avenida 7 entre 47 y 48 (rectorado UNLP)

Zona norte del Gran Buenos Aires

Ruta 197 y Alem (Universidad Nacional de José C. Paz).

General Paz (Universidad Nacional de Tres de Febrero y Universidad Nacional de San Martín).

La Universidad de Quilmes denunciará a los militantes libertarios que agredieron a estudiantes

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) presentará en las próximas horas una denuncia penal contra los agresores que arrojaron gas pimienta contra un grupo de estudiantes que llevaban adelante una asamblea para definir la medida de fuerza a aplicar en el marco de la toma de las universidades tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Así lo confirmó el rector de la casa de altos estudios, Alfredo Alfonso, en diálogo con C5N: “Estamos construyendo el argumento y mañana seguramente vamos a presentarlo, a través de nuestra Secretaría legal y técnica”. Además, aclaró que “hay agrupaciones estudiantiles y gremios no docentes que están presentando también su alegato ante la Justicia”.

“En 35 años es la primera vez de un hecho de esta violencia. Justo fue el único día que hubo personas ajenas a la institución y que estas personas estaban vinculadas a una concejala de La Libertad Avanza”, lamentó el funcionario.

En ese sentido, se refirió al ataque que ocurrió durante el desarrollo de una reunión de estudiantes: “Cuando hay una asamblea estudiantil, los estudiantes son soberanos”.

Alfredo Alfonso

Entonces, luego de indicar que los agresores “no entienden esto”, continuó: “Cuando se les pidió, luego de haber votado por unanimidad, que se retiraran, agarraron un megáfono, gritaron, impedían el funcionamiento de la asamblea, se los empezó a empujar y ahí fue que uno de ellos roció con gas pimienta a la gente que venía detrás”.

“Estamos muy preocupados por la situación, pero sabemos que las actividades que están desarrollando nuestros estudiantes son pacíficas, querían pernoctar, no una toma del viejo estilo. Está abierta la universidad, seguimos gestionando, seguimos dando clases, investigando”, señaló respecto a la situación actual de la universidad, que cuenta con 29 mil estudiantes, en medio de la protesta.

Por último, el rector aseguró que con el desfinanciamiento ejecutado por el Gobierno, “no podemos funcionar de esta manera”. “La universidad como la conocemos se va a transformar, vamos a ir pauperizándonos. Vamos a tener consecuencia directa en cuanto las capacidades para mantener nuestra propuesta integral de todas nuestras carreras. Es una situación muy agobiante”, advirtió

El comunicado de la UNQ: “Que cada persona saque sus propias conclusiones”

La Universidad Nacional de Quilmes difundió un mensaje este martes a través de sus redes sociales en el que detallaron los hechos ocurridos este lunes en el que militantes vinculados a la concejal de La Libertad Avanza, Estefanía Albasetti, irrumpieron en la asamblea estudiantil y atacaron a un grupo de alumnos con gas pimienta.

“En el video se puede observar el momento en el que los militantes de LLA son invitados a retirarse y un agresor arroja el gas. Esa misma persona minutos después se fotografió en las inmediaciones de nuestra universidad fingiendo haber sido agredido”, explicaron.