Las tomas desde adentro: historias de la lucha universitaria contra el ajuste de Milei

Javier Milei: "No sé cuándo vamos a abrir el cepo, los tiempos son de Dios"

Hasta la fecha hay decenas de edificios universitarios tomados y advierten que pueden ser cientos en los próximos días. La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) tiene 8 facultades tomadas. En la misma situación se encuentran la Universidad de La Plata (UNLP); de Córdoba (UNC), San Luis (UNSL), de Tucumán (UNT), de Mar del Plata (UNMdP), del Comahue (UNComa), Salta (UNS), San Juan (UNSJ), y a las del conurbano bonaerense como Luján (UNLu), General Sarmiento (UNGS), Avellaneda (Undav), José C. Paz (Unpaz), entre otras.

La mayoría de las universidades optó por la modalidad de toma activa, es decir que se realizan clases tradicionales en las aulas y clases públicas en plazas o calles para visibilizar el conflicto. A esta medida se le sumará un paro nacional este jueves que contará con una marcha al Palacio Pizzurno, donde funciona la sede de la Secretaría de Educación. También se realizará un paro de 48hs el lunes y martes de la próxima semana; una "marcha blanca" en defensa de la educación y la salud que partirá desde el Congreso a Casa Rosada el martes; cortes de calles, entre otras acciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

“La mayoría de los docentes y estudiantes estamos por debajo de la línea de la pobreza”

La Plaza Dr. Bernardo Houssay está ubicada entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí, bajo la sombra de los árboles que los protege del peor sol de la tarde, se ven distintas rondas de estudiantes sentados en pupitres y escalones de la plaza mientras prestan atención a los docentes que se esfuerzan para que su voz se escuche por encima del ruido de los autos que pasan por la calle Paraguay y de los gritos de unos chicos que disfrutan de un partido de fútbol posescuela.

Las rondas son nutridas, cuentan con cerca de 30 estudiantes cada una. Un docente hace una pregunta sobre los leucocitos y una estudiante respondió correctamente. Otro docente explica conceptos referidos al ADN y nitrocelulosa. Las cátedras son de Genética, Fisiología Humana, entre otras materias troncales de la medicina.

“La toma es activa, es decir que hay clases normales y clases públicas. El objetivo es incentivar a que los docentes puedan dar clases en la Plaza Houssay sumado a distintas actividades para visibilizar la problemática que atraviesan las universidades, sus docentes y sus estudiantes”, contó Maris, estudiante de medicina y militante de La Marea, a C5N. Entre las actividades que enumeró se destacaron un corte que se realizará este miércoles en Avenida Córdoba y Junín y la “marcha blanca” a Plaza de Mayo junto a trabajadores del Hospital Garrahan, del Hospital Bonaparte y residentes.

Maris advirtió que la mayoría de los estudiantes son víctimas de las políticas económicas del Gobierno que generaron una fuerte inflación y tarifazos. En ese sentido, desmintió la declaración que hizo esta semana Milei cuando dijp que “la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y media alta, en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres".

“En medicina este año hubo la mitad de ingresantes que el año pasado. Hay más deserción que nunca. Las aulas se ven mucho más vacías que cuando empezamos el año. Eso evidencia que los trabajadores la estamos pasando mal con la inflación y los tarifazos. Milei quiere evitar que los hijos de trabajadores podamos acceder a la universidad”, expresó.

3 FACULTADESTOMADAS_ CAMILAALONSOSUAREZ_cas_0213.jpg Foto - CAMILA ALONSO SUAREZ

En la misma línea apuntó Camila, estudiante de la facultad de ciencias médicas y docente del CBC. “La deserción se nota muchísimo. Arrancamos el cuatrimestre con 100 alumnos y terminamos con 20. Una alumna del conurbano me contó que tuvo que dejar materias porque gastaba en viaje 3600 pesos por día. No son las clases altas ni los ricos los únicos que van a la universidad como dice el Presidente. El 40% de los estudiantes están bajo la línea de la pobreza. Los docentes estamos en la pobreza y los trabajadores no docentes también”.

“La situación de la universidad es crítica. Los que tenemos el privilegio de cobrar tenemos salarios muy bajos. Yo tengo un cargo de ayudante de segunda y cobro 108 mil pesos con 7 años de antigüedad. Muchos de nuestros compañeros se están yendo a trabajar al sector privado porque la situación no da para más”, agregó. Para Camila, el ahogo que están sufriendo las universidades por parte del Gobierno responde al objetivo de avanzar en su arancelamiento.

En la entrada del edificio de la facultad se ven las fotos de todos los diputados que votaron a favor de ratificar el veto de Milei, entre los que se destacan los legisladores de la UCR que cambiaron su voto luego de un encuentro con el economista libertario en Casa Rosada.

En el hall el profesor Adrián Gindin dicta clases de Bioética 2. Se asiste con un proyector y a sus estudiantes les hace preguntas referidas a la conducta que deben tener los profesionales de la salud. Al término de su clase habló unos minutos con C5N y denunció los planes del Gobierno para con las universidades.

“El gobierno tiene la intención de que las universidades no funcionen. Cuando el Presidente dice que las universidades no sirven porque solo van los ricos lo que quiere decir es que no quiere que los pobres vayan a la universidad porque sabe que siguen siendo un modelo de ascenso social”, manifestó. Acto seguido señaló que la comunidad educativa va a vivir momentos muy difíciles y duros. “Quizás los peores desde el retorno de la democracia”

Cruzando la Avenida Córdoba, una estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas sostuvo que el veto de Milei despertó “un gigante dormido” que es el movimiento estudiantil que no va a permitir que se ataque a la educación. Luego rechazó el discurso que quiere instalar el Presidente con respecto a que los rectores de las universidades “no quieren ser auditadas es porque están sucios”. “¿Por qué no auditan la deuda con el FMI? ¿Por qué no auditan a Luis Caputo? ¿Por qué le sacan impuestos a los ricos y presupuesto a las universidades?”, preguntó.

4 FACULTADESTOMADAS_ CAMILAALONSOSUAREZ_cas_0237.jpg Foto - CAMILA ALONSO SUAREZ

“Si el Gobierno sigue en esa postura el movimiento estudiantil se lo va a llevar puesto"

La cuadra de Puan frente a la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra totalmente cortada por rondas en las que se dictan clases de distintas materias y carreras. Frente a la puerta del edificio se realiza una asamblea de docentes, estudiantes y trabajadores para definir la continuidad del plan de lucha. En la esquina de José Bonifacio un grupo de estudiantes prepara un guiso en una gran olla para comer por la noche. Por la calle, cada auto que pasa toca la bocina como muestra de solidaridad.

“Desde el comienzo de la gestión el Gobierno vienen atacando a las universidades con recortes de fondos. Es muy difícil que los docentes puedan venir a trabajar si no aumentan el presupuesto”, indicó Ariana Bustos, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad.

Bustos contó que en Filosofía y Letras la mayoría de los estudiantes son primera generación de universitarios en su familia y puntualizó que, con sus declaraciones, Milei demostró que no conoce lo que pasa en las universidades ni le importa. “No sabe hacer una división simple, solo ataca y miente”, chicaneó.

Luego, si bien aseguró que la mayoría de los estudiantes apoya la medida de fuerza en defensa de la universidad, reconoció que hay quienes no están de acuerdo con la situación. “Nosotros no queremos esto. Yo no quiero estar tomando la facultad. Nosotros no queremos estar durmiendo en nuestras aulas, queremos dormir en nuestras casas, ver a nuestra familia y amigos, pero el Gobierno, con sus políticas, nos obliga tomar estas medidas que son las únicas que encontramos para hacer visible lo que está pasando”, consideró.

5 FACULTADESTOMADAS_ CAMILAALONSOSUAREZ_cas_0254.jpg Foto - CAMILA ALONSO SUAREZ

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba), Pablo Perazzi, celebró el amplio acompañamiento de la sociedad a la comunidad universitaria, a la que definió como una institución transversal, pluriclasista, pluripartidaria. “Es muy difícil que la sociedad no respalde una institución de estas características que además refleja el ideario de ascenso social clásico de la historia argentina”, remarcó.

Luego invitó al Presidente a que recorra las universidades para que vea que la mayoría de los estudiantes son de clase baja y clase media baja y primera generación universitaria en su familia.

También desestimó la afirmación del Gobierno de que no hay plata para aumentar los sueldos de los docentes. “Le bajaron los bienes personales al 1% de la población que más gana. El Presidente se la pasa viajando por el mundo con la nuestra. Plata hay, pero también hay una decisión política de no ponerla en las universidades nacionales”, consideró.

Por último denunció que cerca del 80% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. “El atraso salarial en términos nominales es de un 59%. Estamos en peor situación económica que los trabajadores no registrados que no tienen paritaria”, completó.

Las distintas fuentes consultadas por este medio compartieron la idea que la gestión libertaria no dará el brazo a torcer y advirtieron que el plan de lucha irá in crescendo en cantidad e intensidad. “Si el Gobierno sigue en esa postura el movimiento estudiantil se lo va a llevar puesto. Estamos en pie y discutiendo cómo salir adelante. No hay vuelta atrás”, aseveró una estudiante.