Axel Kicillof y las elecciones de 2027: "Hay ganas de terminar con esta pesadilla" Tras el Plenario Federal, el gobernador bonaerense celebró en una entrevista en C5N que aparezca "esa chispa del peronismo, del campo popular, de la militancia que viene a reemplazar el desánimo y la bronca". El día después del acto en Avellaneda. Por Agregar C5N en









Axel Kicillof en el Plenario Federal 2026 en Avellaneda.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizó un balance positivo del Plenario Federal 2026 que cerró con un discurso en Avellaneda este sábado y remarcó que "hay ganas" de terminar con el gobierno de Javier Milei y ofrecer una alternativa peronista de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

"Hay ganas, está apareciendo esa chispa del peronismo, del campo popular, de la militancia que viene a reemplazar el desánimo y la bronca. Hay ganas de terminar con esta pesadilla y buscar el instrumento más adecuado para hacerlo", destacó Kicillof este domingo en C5N, en diálogo con Fernando Borroni, y habló de "carpas desbordadas" y "más de 10.000 inscripciones" para 10 carpas.

El economista enumeró, como los sectores a priorizar, "ciencia y universidad, también juventudes, cultura, mujeres, salud" e indicó: "Hay que pensar ideas acorde a la situación actual y a la nueva etapa que se está viviendo". Al ser consultado por la posibilidad de sumar a otros sectores, mencionó las visitas a Corrientes y Misiones y aclaró que se refería a "una fuerza social y colectiva con distintas manifestaciones".

"Creo que todos están observando lo mismo: lo de Milei es insostenible, que está generando mucho daño y cuatro años más de Milei son de una gravedad tremenda", definió el mandatario provincial.

El exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner reiteró que "hay que dejar en claro la injusta prisión de Cristina". "Sobre eso, lo que nos espera es terminar con esta pesadilla. Para eso hace falta una construcción", concluyó.

Por otra parte, Kicillof afirmó que no había escuchado la consideración del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre que el gobernador "tendría que estar inhabilitado para ocupar cargos públicos" por su desempeño como funcionario de Fernández de Kirchner y señaló que se trata de un "manotazo". "Me parece que en esta situación de degradación y descomposición en internas del Gobierno, son manotazos que parece estar dando", señaló el economista, ejemplificó con el cambio de postura respecto a las islas Malvinas y remarcó: "Evidentemente, hay un fracaso". Cómo cerró Axel Kicillof el Plenario Federal 2026