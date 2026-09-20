20 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof y las elecciones de 2027: "Hay ganas de terminar con esta pesadilla"

Tras el Plenario Federal, el gobernador bonaerense celebró en una entrevista en C5N que aparezca "esa chispa del peronismo, del campo popular, de la militancia que viene a reemplazar el desánimo y la bronca". El día después del acto en Avellaneda.

Por
Axel Kicillof en el Plenario Federal 2026 en Avellaneda.

Axel Kicillof en el Plenario Federal 2026 en Avellaneda.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizó un balance positivo del Plenario Federal 2026 que cerró con un discurso en Avellaneda este sábado y remarcó que "hay ganas" de terminar con el gobierno de Javier Milei y ofrecer una alternativa peronista de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El gobernador bonaerense encabezó el primer Plenario Federal del MDF en la UTN de Villa Domínico.
Te puede interesar:

Kicillof destacó la visita de León XIV a la Provincia: "Sigue el legado de Francisco contra las injusticias"

"Hay ganas, está apareciendo esa chispa del peronismo, del campo popular, de la militancia que viene a reemplazar el desánimo y la bronca. Hay ganas de terminar con esta pesadilla y buscar el instrumento más adecuado para hacerlo", destacó Kicillof este domingo en C5N, en diálogo con Fernando Borroni, y habló de "carpas desbordadas" y "más de 10.000 inscripciones" para 10 carpas.

El economista enumeró, como los sectores a priorizar, "ciencia y universidad, también juventudes, cultura, mujeres, salud" e indicó: "Hay que pensar ideas acorde a la situación actual y a la nueva etapa que se está viviendo". Al ser consultado por la posibilidad de sumar a otros sectores, mencionó las visitas a Corrientes y Misiones y aclaró que se refería a "una fuerza social y colectiva con distintas manifestaciones".

"Creo que todos están observando lo mismo: lo de Milei es insostenible, que está generando mucho daño y cuatro años más de Milei son de una gravedad tremenda", definió el mandatario provincial.

El exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner reiteró que "hay que dejar en claro la injusta prisión de Cristina". "Sobre eso, lo que nos espera es terminar con esta pesadilla. Para eso hace falta una construcción", concluyó.

Por otra parte, Kicillof afirmó que no había escuchado la consideración del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre que el gobernador "tendría que estar inhabilitado para ocupar cargos públicos" por su desempeño como funcionario de Fernández de Kirchner y señaló que se trata de un "manotazo".

"Me parece que en esta situación de degradación y descomposición en internas del Gobierno, son manotazos que parece estar dando", señaló el economista, ejemplificó con el cambio de postura respecto a las islas Malvinas y remarcó: "Evidentemente, hay un fracaso".

Cómo cerró Axel Kicillof el Plenario Federal 2026

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Axel Kicillof en el Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro.

Kicillof: "Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa"

play

Las frases más destacadas del discurso de Axel Kicillof

El 18 de septiembre de 2006 Julio López brindó su testimonio contra el genocida Miguel Etchecolatz y desapareció.  

A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López, la Provincia duplicó la recompensa por información

Los intendentes dividen su tiempo entre la contención local y la construcción de unidad.       

Con el "oído" en el territorio, el peronismo acelera con foco en el 2027

Diego Santilli y Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich cruzó a Diego Santilli: "Voy a hablar con él porque lo que dijo es mentira"

Javier Milei dará un discurso ante la Asamblea de la ONU.

Milei parte a Estados Unidos para participar de la Asamblea de la ONU y reunirse con empresarios

Rating Cero

Solange Abraham, campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

"Fue lo mejor para los dos", la ganadora de Gran Hermano contó cómo descubrió que su marido era gay

El joven de 22 años le reveló su costado artístico a sus seguidores.

Con guitarra en mano: Felipe Fort se animó a cantar y revolucionó las redes sociales

Adiós a Jorge Zuhair Jury, guionista y hermano de Leonardo Favio. 
play

Dolor en la cultura: falleció el escritor y director Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio

Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 
play

Aprobada por Stephen King: el maestro del terror recomendó la serie basada en relatos de Mariana Enriquez

Así fue el comentario viral de una conductora de TV a Nahuel Pennisi.

Cuál es el comentario que le hizo una conductora a Nahuel Pennisi y que se volvió viral

Este fue el papel que cambió la carrera de George Clooney.

Cuál fue el papel que hizo saltar a la fama a George Clooney: fue de grande

últimas noticias

Diego Santilli y Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich cruzó a Diego Santilli: "Voy a hablar con él porque lo que dijo es mentira"

Hace 11 minutos
Keiko Fujimori, presidenta de Perú.

Keiko Fujimori decreta el estado de emergencia por 60 días para enfrentar el crimen en Perú

Hace 28 minutos
play
Axel Kicillof en el Plenario Federal 2026 en Avellaneda.

Axel Kicillof y las elecciones de 2027: "Hay ganas de terminar con esta pesadilla"

Hace 1 hora
Solange Abraham, campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

"Fue lo mejor para los dos", la ganadora de Gran Hermano contó cómo descubrió que su marido era gay

Hace 1 hora
Nepal, afectado por las inundaciones.

Inundaciones en Nepal: ya hay más de 1.400 muertos, 5.700 desaparecidos y siguen las tareas de rescate

Hace 1 hora