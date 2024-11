Pato Galmarini, en el Día de la Militancia: "Los peronistas que se acercaron al Gobierno han dejado de serlo"

"Jugué los Juegos Evita cuando nacieron. Me marcaron no solamente por haber jugado al fútbol sino todo lo que sucedió alrededor del deporte argentino, que fue parte de la transformación y de la revolución que Perón le impuso a la Argentina desde 1945 en adelante ", recordó sobre los comienzos de un camino que lo llevó, en 1989, a ser secretario de Deportes de la Nación.

Cuando fue el bombardeo a Plaza de Mayo en junio de 1955, "veíamos pasar los aviones desde la terraza de mi casa y nos dábamos cuenta de que no eran aviones comunes". "Al poco tiempo, los pibes de mi barrio, más sus padres, se tuvieron que mudar, la transformación para mal fue muy fuerte, y ahí me fui dando cuenta de que algo importante había sucedido. No solamente se frenaron los Evita sino que la impresionante revolución deportiva que viví intensamente también había desaparecido. Era otra Argentina", lamentó.

En cuanto a su vínculo eclesiástico, contó que conoció a Carlos Mugica a principios de los 60, cuando todavía no era sacerdote. "Era fanático hincha de Racing y estudiaba en el seminario. El papa Francisco se para en lugar muy crítico contra el capitalismo y muy difícil para él. Porque la Iglesia no es una estructura tercermundista. Tengo la impresión, pese a no haberlo conocido nada, de que es un sacerdote de los pobres. Le tengo un profundo respeto y cariño en la lejanía. Creo que le está haciendo muy bien a la Iglesia, sus viajes a tierras indómitas va a ser muy importante. Y tiene su repercusión en Argentina. Estuve hace poco en el Barrio Mugica con chicos jóvenes que continúan la misión de Carlos en su barrio. Dentro de esta Iglesia que es muy dura, que es difícil transformar, sigue el german de Mugica en estos sacerdotes", remarcó.

Fernando Pato Galmarini Torito Martínez Antonio Cafiero Boca 1987 El "Pato" Galmarini, el "Torito" Martínez y Antonio Cafiero en un partido de fútbol organizado para la campaña de Cafiero gobernador en 1987.

"En los 60, muchos comenzamos a incorporarnos a través de los jóvenes de los 50. Creo que hoy hay un enorme compromiso. La diferencia entre aquel momento y este es la presencia de Juan Perón, un hombre que fue un grande de nuestra historia. Después de Perón no hemos tenido una conducción como la de él y no hemos sabido construir", consideró.

Galmarini subrayó que "los peronistas que se acercaron al Gobierno han dejado de ser peronistas". "Creo que no hay ni que contarlos. Esto le pasó también a Perón a finales de su gobierno. Los que se acercaron al peronismo pensando que podían encaminar sus vidas como dirigentes y que se han escapado no son pocos. Hoy tenemos un grupo de compañeros que han pasado su vida como diputados, como senadores, como ministros, que hoy no están más. Están viendo dónde pueden rascar todavía algo de poder", señaló.

"Menem es una figura a quien yo extraño mucho. Lo quiero mucho y frente a la discusión que se ha entablado, creo que fue un gran peronista. Se bancó estar en contra de la dictadura. Como presidente reivindico muchas cosas: todo lo que pudimos hacer en materia deportiva y artística", defendió.

Fernando Pato Galmarini C5N

En cuanto a su visión de las últimas dos décadas del peronismo, el histórico dirigente planteó: "Mi vida fue la militancia. Después de 2004 tuve un bajón preguntándome qué me había pasado en mi vida. Fui a un psicólogo, que me dijo que pare la pelota y empiece a revisar qué estaba haciendo. Conocí más a Cristina porque fuimos diputados nacionales juntos, a Néstor Kirchner lo conocí menos. Seguramente me hubiese llevado mucho mejor que con ella. Reconozco que los Kirchner y sus compañeros le dieron una enorme presencia al movimiento nacional, no solo al peronismo".

"Tengo una gran relación con Sergio Massa, lo quiero mucho. Me llevo bien con Malena pero mejor con Sergio. Siempre he pensado que el mezclar mucho la política en las familias no es lo mejor. El mundo se ha modificado, el peronismo también, hay que modificarlo mucho más. Tengo resabios de las cosas que hacíamos en el peronismo de antes y mis hijos me dicen 'che, sos un viejo medio pelotudo'. Yo sigo estando en el peronismo", insistió.

"Perón nos conducía a todos. Fue la única conducción totalizadora que tuvo el peronismo. De ahí en adelante hubo hombres y mujeres que nos condujeron durante un tiempo, pero nunca largo. Creo que la única posibilidad es con un grupo de compañeros votados por todos los compañeros del país. No creo que hoy haya nadie que pueda conducir al peronismo. No le hemos dado bola a Perón en hacer que el Consejo Nacional del Peronismo sea la conducción del peronismo. Hay que institucionalizar al Partido Justicialista para conducir a la totalidad del movimiento", concluyó Galmarini.