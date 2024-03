Para Ignacio Torres, el Pacto de Mayo "es meramente declarativo" y reclamó "propuestas concretas"

Tras la cumbre con gobernadores patagónicos, el mandatario de Chubut aseguró que irán a Casa Rosada "con una propuesta concreta y esperemos que llegue a buen rumbo". "Esta semana se va a trabajar y, en base a eso, ahí voy a poder contestar si es viable o no es viable", sostuvo.

En referencia a la convocatoria realizada por el Gobierno para este viernes a Casa Rosada Torres aseguró que irán "con una propuesta concreta y esperemos que llegue a buen rumbo". "Esta semana se va a trabajar y, en base a eso, ahí voy a poder contestar si es viable o no es viable", sostuvo.

Acerca de la viabilidad del Pacto de Mayo el gobernador chubutense sostiene que el mismo es "netamente declarativo" y "para que sea viable tiene que haber sustento, tiene que haber laburo, tiene que haber proyectos concretos, tiene que haber una propuesta concreta".

cumbre gobernadores1.jpg Los gobernadores patagónicos exigieron un nuevo esquema de coparticipación federal ante el ajuste fiscal del Gobierno nacional

El "Encuentro de Gobernadores de la Región Patagónica" tuvo como resultante un documento donde anunciaron la creación del Foro Permanente de Legisladores Nacionales de la Patagonia con la finalidad de concertar las posiciones de los representantes patagónicos en las dos Cámaras del Congreso.

Torres detalló los alcances del acuerdo firmado y reclamó por más recursos para las provincias: "Durante las últimas décadas, los últimos 30 años, se fueron creando asignaciones específicas para asfixiar cada vez más a las provincias".

Luego hizo referencia a la actitud confrontativa y el ataque por redes sociales que tuvo el jefe de Estado para con su persona y argumentó que "sería absurdo seguir sosteniendo esa postura de grieta o de pelea". Pese a que no se va concretar, sostuvo y pidió que Milei esté presente en el encuentro en la Casa Rosada, ya que "ningún interlocutor es tan válido como él".

En la misma linea calificó como "intensa" la pelea discursiva con el Presidente y "la verdad que me hubiese gustado que no se diera ese evento. Me hubiese gustado que las cosas se resolvieran de otra manera".

"Yo lo viví con la tranquilidad de saber que estaba peleando por algo justo y que estaba defendiendo básicamente al pueblo que me votó para representarlo. Y de hecho la Justicia nos dio la razón, más allá de que alguno quiera poner algún sesgo de dudas, la justicia federal nos dio la razón", concluyó Torres sobre el tema en una entrevista con Ámbito.

Pacto Patagónico: documento completo