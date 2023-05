Paco Manrique, sobre la carta de Cristina Kirchner: "El primer impacto fue de consternación"

El secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Mario "Paco" Manrique , se refirió al extenso escrito que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que ratificó que no será candidata de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Manrique recalcó la magnitud de la figura de la expresidenta entre los países latinoamericanos. "No hay ningún dirigente político de ningún partido que esté a la altura de los tobillos de Cristina Kirchner, es la dirigente política más importante de Latinoamérica" , remarcó.

En diálogo con Conflicto de Intereses en C5N, Manrique profundizó en su sensación luego de la reconfirmación de Cristina sobre que no será candidata: "El primer impacto fueron una mezcla de sensaciones muy profundas, de consternación, pero como corresponde a los dirigentes, la empezamos a leer, desglosar, entender y es ahí donde retomamos más fuerza".

Acerca del mensaje brindado por la vicepresidenta en la carta, el dirigente desmembró cuál es el significado dentro del escrito. "Entendemos que la compañera lo que nos dice es que en realidad su no postulación no corresponde a un deseo de ella, sino a un condicionamiento que le impuso una Justicia que está a las claras que dictamina de acuerdo a lo que su mandante les ordena, viendo lo que pasó en Tucumán y San Juan", advirtió.

"Cuando estas decisiones que se toman en un poder del Estado como el Partido Judicial, se toman con impunidad porque no pasa nada, el sistema democrático está en peligro. Eso hay que salir a tratar de cambiar", apuntó Manrique en este sentido.

Manrique: "Tratamos siempre de impulsar que esta proscripción se rompa"

Asimismo, el integrante de SMATA enfatizó en las acciones realizadas para intentar modificar una proscripción contra la expresidenta: "Un grupo importante de compañeros y dirigencias políticas, sociales y gremiales tratamos siempre de impulsar que esta proscripción se rompa, pasando por todos los actos que hicimos".

En este sentido, explicó que una candidatura de la vicepresidenta hubiera sido decisivo para que vuelva a ser presidenta. "De a poquito fuimos sumando adhesiones porque entendemos que Cristina es la única dirigente que garantiza la eficiencia en los cambios que tenemos que realizar en la Nación, no estoy de acuerdo cuando se opinan que Cristina no garantiza la elección, porque sino no la hubiesen proscripto", sostuvo.

Además, Manrique subrayó que en esta situación hay una vinculación directa con el peronismo: "No son fáciles los enemigos que tenemos que enfrentar. El 25 de mayo debe ser el comienzo de un derrotero hacia un cambio verdadero. Esto que pasa hoy, sino lo cambiamos, más allá de Cristina, nos va a pasar siempre porque ella también lo dijo. No es contra ella, es contra el peronismo".

El acto del 25 de mayo que tendrá la presencia de Cristina Kirchner

Acerca de los pormenores del acto que se realizará el 25 de mayo con la presencia de Cristina, Manrique detalló el motivo por cual se hará en Plaza de Mayo: "Hoy nos enteramos de que iba a ser la única oradora en el acto. Por eso cambiamos el escenario. En vez de hacerlo en la 9 de Julio, decidimos hacerlo en la Plaza de Mayo. Vamos con toda la expectativa de escuchar la palabra de nuestra conductora".

Por otro lado, el dirigente gremial afirmó que la decisión de la Corte Suprema no afecta su pensamiento ideológico: "Como representante de mi gremio voy a seguir peleando, insistiendo en que mi candidata es Cristina y que ningún grupo minúsculo como los cuatro jueces de la Corte me van a impedir que yo pueda elegir a quien me represente".

La autocrítica de Paco Manrique sobre la CGT

Mario "Paco" Manrique también fue autocrítico con el desempeño de la Confederación General del Trabajo sobre su rol en la política. "La CGT está en la misma confusión política que reina en el país. Lamentablemente es una autocrítica que me debo hacer porque yo soy secretario gremial de la CGT. La CGT no está haciendo política, sino jugando a la política", advirtió.

En tanto, cargó contra las determinaciones de este sindicato. "Toma decisiones de acuerdo a las apetencias políticas que tienen algunos dirigentes en consulta con el resto del consejo directivo que la compone, entonces a la gente yo le digo que no es la hora de los dirigentes, sino la hora del pueblo", apuntó.