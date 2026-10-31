31 de octubre de 2026 Inicio
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Pablo Quirno: "No hay otro país en el mundo con el que estemos más alineados que con EEUU"

El canciller mantuvo un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el marco de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G20. "Compartimos una mirada convergente y una alianza estratégica", afirmó, previo a destacar la relación entre Donald Trump y Javier Milei.

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Quirno junto a Rubio.

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Culminado el cónclave, Quirno destacó que Argentina y Estados Unidos comparten "una mirada convergente y una alianza estratégica", la cual entiende que es posible de mantener gracias a la buena relación entre el presente Javier Milei, y su par Donald Trump, que el martes próximo afrontará unos comicios de medio término claves para su gestión en la Casa Blanca.

"Bajo el liderazgo de Milei y Trump construimos una relación sin precedentes, fundada en la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestras naciones", completó el canciller.

El G20 cerró su reunión sin consenso en temas claves

Los ministros de Exteriores del G20 concluyeron este sábado la reunión, donde no lograron emitir un comunicado conjunto debido a la falta de consenso sobre las grandes crisis mundiales, y los conflictos bélicos Ucrania y e Irán.

Marco Rubio había inaugurado el viernes la primera jornada con mensaje de unidad y un llamamiento a la cooperación ante lo que describió como "un momento decisivo" para el mundo. Pese a eso, en la conferencia de prensa de este sábado, sostuvo que existe un consenso sobre cuáles son los principales problemas, aunque hay un "intercambio de problemas" sobre sus causas y posibles soluciones.

"No pretendería hacerles creer hoy que estamos cerca de encontrar soluciones universalmente aceptadas para estos problemas. Pero sí creo que estamos trabajando juntos para resolver algunos de ellos", señaló, consigna la información de agencia EFE.

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